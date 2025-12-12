महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. बुधवार (10 दिसंबर) को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने स्पष्ट किया कि आगामी महापालिका और जिला परिषद चुनाव महायुति के रूप में ही लड़े जाएंगे.

उन्होंने बताया कि इसी रणनीति पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और स्वयं चव्हाण की संयुक्त बैठक हुई. इसके अलावा बीजेपी की कोर कमिटी की अलग बैठक भी संपन्न हुई.

महायुति के रूप में प्रभावी ढंग से लड़े जाएंगे चुनाव- रविंद्र चव्हाण

रविंद्र चव्हाण ने जानकारी दी कि जनवरी में महापालिका चुनाव होने की संभावना है. हालांकि, जिला परिषद चुनावों के संबंध में आरक्षण का मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित होने के चलते इनके आगे बढ़ने की संभावना जताई गई है. इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे ने सुझाव दिया कि चुनावों को महायुति के रूप में प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए कुछ नई कार्यपद्धतियां विकसित की जाएं. बैठक में मौजूद सभी नेताओं की यह इच्छा रही कि मुंबई और अन्य महानगरों में चुनाव संयुक्त रूप से लड़े जाएं.

बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी महापालिका चुनावों के लिए गठबंधन का फॉर्मूला तय करने हेतु संयुक्त समितियां बनाई जाएंगी. इसमें बीजेपी और शिवसेना के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे, जो सीट बंटवारे और अभियान की संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप देंगे.

विकास योजनाओं का घर-घर पहुंचाना लाभ- चव्हाण

चव्हाण ने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस के सुझावानुसार लिया गया है कि महायुति के शीर्ष नेतृत्व की निगरानी में एक संयुक्त कमिटी बनाई जाए, जो महापालिका चुनावों की पूरी तैयारी समन्वित तरीके से करेगी. उन्होंने यह भी दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में फडणवीस के नेतृत्व में जनता के हित और विकास योजनाओं का लाभ घर-घर तक पहुंचाना पहली प्राथमिकता है. इसी कारण अधिकतम स्थानों पर गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है.

देवगिरी निवास पर भी चव्हाण और शिंदे के बीच हुई बैठक

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार मंगलवार देर रात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 'देवगिरी' निवास पर भी चव्हाण और शिंदे के बीच बैठक हुई. इस बैठक में भी यह सकारात्मक सहमति बनी कि मुंबई समेत सभी प्रमुख नगर निगम चुनाव महायुति के रूप में ही लड़े जाएं. आने वाले दिनों में सीट-बंटवारे का फैसला मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और महायुति के अन्य वरिष्ठ नेताओं की संयुक्त सहमति से होगा.

चव्हाण ने स्पष्ट किया कि महायुति में केवल बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) ही नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरपीआई और कई अन्य सहयोगी दल भी शामिल हैं, जो मिलकर चुनावी तैयारी को मजबूती देंगे.

