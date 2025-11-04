हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मेरा दिल बैठ गया' महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव के ऐलान पर ऐसा क्यों बोले मनसे प्रमुख राज ठाकरे?

'मेरा दिल बैठ गया' महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव के ऐलान पर ऐसा क्यों बोले मनसे प्रमुख राज ठाकरे?

Maharashtra News: चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है.

By : वैभव परब | Updated at : 04 Nov 2025 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा कर दी है. चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने इस पर गहरा रोष और नाराजगी व्यक्त की है.

राज ठाकरे ने कहा कि किसी ने मुझे आज की चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप भेजी. उसे देखकर तो मेरा दिल ही बैठ गया और अब मुझे 100 प्रतिशत यकीन हो गया है कि चुनाव आयोग सिर्फ़ संविधान में ही स्वतंत्र है. वो सत्ताधारियों की कठपुतली है.

'वोटर लिस्ट में ढेरों गड़बड़ियां'

राज ठाकरे ने पोस्ट में लिखा, "दोहरे मतदाता पंजीकरण से लेकर मतदाता सूची में ढेरों गड़बड़ियों तक, अगर चुनाव आयोग एक भी सवाल पूछने पर एक भी जवाब नहीं दे पा रहा है, या देने को तैयार नहीं है, तो फिर आप किस काम के? आप तो पहले ही जिम्मेदारी से बच चुके हैं. अब जिम्मेदारी से इनकार करेंगे तो अपनी पोस्ट्स का क्या करें?"

राज ठाकरे ने आगे लिखा है, "महाराष्ट्र की जनता को ये क्लिप जरूर देखनी चाहिए. आपको पता चल जाएगा कि आपके मतदाता अपमान का स्रोत कहां है. वैसे, मैं उन पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे और चुनाव आयोग को मजाक का पात्र बनाया."

मंगलवार (4 नवंबर) को आखिरकार चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की. इसमें 288 नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव शामिल हैं. चुनाव आयोग के अनुसार 2 दिसंबर 2025 को मतदान होगा. वहीं 3 दिसंबर 2025 को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.

विपक्ष लगा रहा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप

इस बीच, विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं. विरोधी दलों का कहना है कि “जब तक मतदाता सूची की गड़बड़ियां पूरी तरह ठीक नहीं की जातीं, तब तक चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए.”

मंगलवार (4 नवंबर) को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) और महाविकास आघाड़ी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी. उन्होंने वही मांग दोहराई “मतदाता सूची की खामियां दूर होने तक चुनाव स्थगित किए जाएं.” इसके बावजूद चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी.

चुनाव आयोग ने दी यह जानकारी

जिन मतदाताओं के नाम दो जगह दर्ज हैं, उनके नाम के आगे अब “डबल स्टार” का निशान लगाया जाएगा. इसके आधार पर मतदान से दो दिन पहले ऐसे मतदाताओं की सटीक संख्या स्पष्ट हो जाएगी. राज्य में नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी गई है. 

मतदान 2 दिसंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी. इस संबंध में चुनाव आयोग ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. विपक्ष द्वारा लगाए गए डुप्लीकेट वोटर के आरोपों पर भी आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है. जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दो बार दर्ज हैं, उनके नाम के आगे “डबल स्टार (**)” लगाया गया है. ऐसे मतदाताओं को यह लिखित में देना होगा कि वे किसी अन्य जगह मतदान नहीं करेंगे .

डुप्लीकेट वोटरों को लेकर क्या बोला चुनाव आयोग

जब वे एक केंद्र पर वोट डालेंगे, तो उनकी उंगली पर स्याही का निशान लग जाएगा, जिससे वे किसी अन्य केंद्र पर दोबारा मतदान नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा, चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान से दो दिन पहले ही सभी डुप्लीकेट वोटरों की निश्चित संख्या स्पष्ट हो जाएगी. 

वहीं आगे बताया गया कि, जिन मतदाताओं के नाम के आगे “डबल स्टार” होगा, उन्हें यह भी बताना होगा कि वे किस मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे. जब वे मतदान करेंगे, तो उनकी जानकारी दूसरे केंद्र तक पहुंचाई जाएगी ताकि डुप्लीकेट मतदान पूरी तरह रोका जा सके.

Published at : 04 Nov 2025 11:04 PM (IST)
Raj Thackeray Election Commission MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
पर्सनल कार्नर

