महाराष्ट्र: सांगली जिले के इस्लामपुर का बनाम बदला, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

महाराष्ट्र सरकार ने एक राजपत्र जारी कर घोषणा की है कि सांगली के इस्लामपुर का नाम अब ईश्वरपुर होगा. इस्लामपुर नगर परिषद का नाम उरुन ईश्वरपुर नगर परिषद होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के नाम बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया गया है.

इससे पहले इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने का प्रस्ताव भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने अनुमोदित कर दिया था. यह निर्णय गृह मंत्रालय, भारत सरकार के 13 अगस्त 2025 के पत्र के आधार पर लिया गया है. भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इस प्रस्ताव की जांच और स्थल सत्यापन के बाद इसे मंजूरी दे दी थी.

महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव का इन विभागों ने किया था समर्थन

इस्लामपुर नगर परिषद ने 4 जून 2025 को संकल्प संख्या 825 के तहत शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने का प्रस्ताव पारित किया था. महाराष्ट्र सरकार के इस प्रस्ताव को वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक, सांगली और सहायक मंडल अभियंता, मध्य रेलवे, मिराज ने भी अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर समर्थन किया.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने अपने परीक्षण में पाया था कि प्रस्तावित नाम परिवर्तन मान्य प्रक्रियाओं के अनुरूप है. नाम परिवर्तन के लिए देवनागरी और रोमन वर्तनी में शुद्ध नाम ईश्वरपुर तय किया गया.

डायक्रिटिक्स पद्धति का किया गया इस्तेमाल

यह लिप्यंतरण (ट्रांसलिटरेशन) भारतीय लिपियों की ध्वनियों को सटीक रूप से दर्शाने के लिए डायक्रिटिक्स पद्धति के अनुसार किया गया. भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सुझाव दिया है कि नाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन जारी होने पर इसकी प्रति उनके देहरादून स्थित मुख्य कार्यालय और पुणे के महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक निदेशालय को भेजी जाए.

सांगली जिले का प्रमुख शहर है ईश्वरपुर

यह नाम परिवर्तन सांगली जिले के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इस्लामपुर, जो अब ईश्वरपुर कहलाएगा, सांगली जिले का एक प्रमुख शहर है. इस बदलाव से स्थानीय लोगों की भावनाओं और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने का प्रयास किया गया.