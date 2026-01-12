Maharashtra: रात की शिफ्ट कर घर आया बेटा, दरवाजा तोड़ते ही दिखी मां-बाप की लाश, अंदर क्या हुआ?

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे के कोंढवा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, यहां एक चाली में एक दंपति मृत पाया गया. इस घटना के संबंध में पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दंपति की मौत का कारण स्पष्ट होगा. मृत दंपति की पहचान 52 साल के प्रकाश मुंडे और 48 साल के ज्ञानेश्वरी मुंडे के रूप में हुई है. मृत मुंडे परिवार कोंढवा के श्रद्धानगर इलाके में एक चाली में रहता था.

असल में मामला क्या है?

घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, दंपति का 23 साल का बेटा गणेश एक निजी कंपनी में नौकरी करता है. वह शुक्रवार (9 तारीख) को सुबह नाइट शिफ्ट से घर आया. तब घर का दरवाजा बंद था. गणेश ने घर आने के बाद दरवाजा खटखटाया. हालांकि घर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. इससे घबराए गणेश ने पड़ोसियों को इस घटना की जानकारी दी.

पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खोला गया. तब पिता प्रकाश और ज्ञानेश्वरी बेहोशी की हालत में पड़े पाए गए. मुंडे दंपति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज से पहले ही दोनों की मौत हो गई, ऐसी जानकारी सामने आई है.

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया

मृत ज्ञानेश्वरी को ब्रेन ट्यूमर था. वह एक साल से बीमार थीं. उनके पति प्रकाश ड्राइवर के रूप में काम करते थे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. दोनों का पोस्टमार्टम किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उनकी मौत का असली कारण पता चल पाएगा. इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है, ऐसी जानकारी येवलेवाड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अमर कालंगे ने दी.

इस घटना के बाद कोंढवा के श्रद्धानगर इलाके में दुख व्यक्त किया जा रहा है, ज्ञानेश्वरी की बीमारी से तंग आकर यह चरम कदम उठाया गया या दोनों की मौत के पीछे कोई और कारण है, इसकी गहन जांच पुलिस कर रही है.