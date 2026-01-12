निलंबित IAS पूजा खेडकर के घर हुई चोरी! हेल्पर पर लगाया बेहोश करने का आरोप, हाथ-पैर बांधे

पुणे पुलिस ने पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी है. पूजा खेडकर का कहना है कि उनके घर में काम करने वाली एक घरेलू सहायिका ने उन्हें और उनके माता-पिता को बेहोश कर दिया और घर से मोबाइल फोन व अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया. यह घटना पुणे के बनर रोड स्थित उनके पारिवारिक बंगले में होने की बात कही जा रही है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूजा खेडकर ने शनिवार देर रात फोन के जरिए इस घटना की सूचना पुलिस को दी. उन्होंने बताया कि घरेलू सहायिका नेपाल की रहने वाली है और उसे हाल ही में ही काम पर रखा गया था. पूजा खेडकर का आरोप है कि इसी सहायिका ने उन्हें और उनके माता-पिता दिलीप खेडकर व मनोरमा खेडकर को नशीला पदार्थ दिया, जिससे तीनों बेहोश हो गए.

पूजा खेडकर ने घरेलू सहायिका पर लगाए लूट के आरोप

पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर के आरोप के मुताबिक, बेहोशी की हालत में तीनों को बांध दिया गया और इसके बाद आरोपी घर से मोबाइल फोन और कुछ अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गई. उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद उन्हें होश आया और उन्होंने खुद को मुक्त कर लिया. इसके बाद घर में मौजूद एक अन्य फोन से पुलिस को कॉल कर मामले की जानकारी दी.

फोन पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस कर रही जांच

हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पूजा खेडकर ने अब तक इस संबंध में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है और न ही चोरी हुए सामान का पूरा विवरण दिया है. फिलहाल पुलिस ने फोन पर मिली सूचना के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

गौरतलब है कि पूजा खेडकर पहले भी विवादों में रह चुकी हैं. उन पर 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गलत जानकारी देकर आरक्षण का लाभ लेने के आरोप लगे हैं. हालांकि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है.

