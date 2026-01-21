Maharashtra: अंतिम संस्कार से घर लौटते समय हादसा, नदी में गिरी कार, 2 की मौत, 3 घायल

Maharashtra News: महाराष्ट्र के गडचिरोली के अहेरी तालुका के खमनचेरू-बोरी इलाके में मंगलवार को एक दुखद हादसा हुआ, जब अंतिम संस्कार करके लौट रहे परिवार का वाहन दीना नदी पुल से गिर गया. इस दुर्घटना में 73 साल के यादव विठ्ठलराव कोलपाकवार और 55 साल के सुनील मुरलीधर कोलपाकवार की मौत हो गई, जबकि 40 साल के अभिजीत यादव कोलपाकवार, अर्चना यादव कोलपाकवार और पद्मा सत्यनारायण कोलपाकवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. साथ ही, पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल लोगों को चंद्रपुर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया.

पिछले दिन हुई हत्या और अंतिम संस्कार की पृष्ठभूमि

जानकारी के मुताबिक, घटना से एक दिन पहले नागेपल्ली के आरडी एजेंट रवींद्र तंगडपल्लीवार की हत्या हो चुकी थी. पुलिस ने घटनास्थल पर पंचनामा कर शव परीक्षण के बाद शव रिश्तेदारों को सौंपा. रवींद्र का अंतिम संस्कार नागेपल्ली में हुआ, जिसमें परिवार और रिश्तेदार शामिल हुए.

चार पहिया वाहन से लौट रहा था परिवार

अंतिम संस्कार के बाद, यादव कोलपाकवार, उनकी पत्नी अर्चना और बेटा अभिजीत, साथ में सुनील और पद्मा चार पहिया वाहन से आष्टी की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान वाहन दीना नदी पुल से गिर गया, जिससे सभी गंभीर चोटें लग गईं. इलाज के दौरान यादव कोलपाकवार और सुनील की मौत हो गई, जबकि अन्य तीन गंभीर रूप से घायल हैं.

दुख और आक्रोश

इस दुर्घटना ने पूरे इलाके में शोक का माहौल पैदा कर दिया है. स्थानीय लोग और परिवारजन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं. पुलिस और प्रशासन मामले की गहन जांच कर रहे हैं.