नक्सलवाद पर बड़ी चोट! महाराष्ट्र के 11 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर, 82 लाख के थे इनामी
Naxal Surrender: गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली. 11 खूंखार नक्सलियों ने डीजीपी रश्मि शुक्ला के सामने आत्मसमर्पण किया.
नक्सलवाद को खत्म करने के मकसद से चल रहे अभियान में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 11 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. सभी ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला के सामने हथियार डाल दिए.
महाराष्ट्र सरकार ने इन नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए कुल 82 लाख का इनाम घोषित किया था. इनका पता देने वालों को 82 लाख रुपये कैश दिए जाने का ऐलान किया गया था.
