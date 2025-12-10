गजब: 1 दिन की छुट्टी लेकर 4 दिन गायब रही नौकरानी, भड़की मालकिन, बेटे ने तान दी 'बंदूक'

Maharashtra News: महाराष्ट्र के ठाणे के कासारवडवली में एक हैरान कर देने वाली घटना की खबर सामने आई है. यहां एक दिन की छुट्टी लेकर चार दिन घर का काम करने नहीं आने पर घर की मालकिन और काम करने वाली महिला में विवाद हो गया. इस विवाद में मालकइन के बेटे ने काम करने वाली महिला के परिवार पर बंदूक तान दी.

इस मामले में कासारवडवली पुलिस ने घर मालकिन मोनिका शर्मा और उसके बेटे को हिरासत में लिया है. हालांकि पुलिस की जांच में वह बंदूक असली नहीं थी, बल्कि बंदूक जैसी दिखने वाला लाइटर निकली.

6 महीने से घर का काम करती है महिला

मिली जानकारी के मुताबिक, घोडबंदर रोड स्थित वाघबील में जानगिड गैलेक्सी टॉवर में रहने वाली घर मालकिन मोनिका शर्मा के घर एक महिला पिछले 6 महीनों से घर का काम करती है. इस घर काम करने वाली महिला ने 6 दिसंबर को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक दिन की छुट्टी ली. लेकिन, चार दिन बीत जाने के बाद भी वह महिला काम पर नहीं गई.

चोरी के आरोप में फंसाने की धमकी

घर का काम करने वाली नौकरानी को बार-बार फोन करने पर भी वह फोन नहीं उठा रही थी. उसके बाद मोनिका शर्मा ने मंगलवार को फिर से घर काम करने वाली महिला को फोन किया. इस दौरान घर काम करने वाली महिला के फोन उठाते ही गुस्से में मोनिका शर्मा और उनके बेटे ने उसे अपशब्द कहे. साथ ही चोरी के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी.

मोनिका शर्मा के बेटे ने उस महिला और उसके पति को जहां भी हो वहां से उठाकर लाने की धमकी दी. उसके बाद हुई सारी घटना पीड़ित महिला ने अपने रिश्तेदारों को बताई. इस दौरान पीड़ित महिला के रिश्तेदार घटना के बारे में पूछने के लिए घर मालकिन के घर गए. इस दौरान मोनिका शर्मा और उनके बेटे के साथ उनकी बड़ी बहस हुई.

महिला के परिवार पर तानी बंदूक

इस दौरान मोनिका शर्मा के बेटे ने पीड़ित महिला और उसके रिश्तेदारों को डराने के लिए बंदूक तानी. इस घटना से पीड़िता का परिवार डर गया और उन्होंने इसकी जानकारी कासारवडवली पुलिस को दी. पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने जांच शुरू की.

इस बीच, धमकी देने के लिए इस्तेमाल की गई बंदूक असली नहीं थी, बल्कि बंदूक जैसी दिखने वाला लाइटर निकला. इस मामले में पुलिस ने घर मालकिन मोनिका शर्मा और उसके बेटे को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

इस मामले की जानकारी मिलते ही मनसे के कार्यकर्ताओं ने भी थाने में दौड़ लगाई और पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग की. पीड़ित महिला ने भी हुई सारी घटना बताते हुए घर मालकिन की कॉल पर दी गई धमकियोंं की कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की.