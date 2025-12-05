महाराष्ट्र सरकार का एक साल पूरा, CM फडणवीस बोले, 'कुसुम योजना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड'

महाराष्ट्र सरकार का शुक्रवार (5 दिसंबर) को एक साल पूरा हो गया है. इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जाहिर की. सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया है. सीएम फडणवीस ने एक साल के कार्यकाल पर किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई कुसुम योजना का भी जिक्र किया है.

एक साल पूरा होने पर क्या बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस?

सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "सरकार का एक साल पूरा होने पर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है. महाराष्ट्र की जनता का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं."

सीएम ने आगे बताया कि जो हमने सामाजिक योजनाएं तैयार की थी उनको भी हम यशस्विता के साथ चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि चाहें वह लाडली बहिन योजना हो, मुफ्त बिजली की योजना हो सभी चल रही हैं.

कुसुम योजना से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड- सीएम देवेंद्र फडणवीस

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुसुम योजना शुरू की है उसमें हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है. उन्होंने बताया कि सिर्फ 1 महीने में 45 हजार 911 सोलर पंप लगाकर दुनिया का एक रिकॉर्ड तैयार किया है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि देशभर में प्रधानमंत्री की योजना से 9 लाख पंप लगे हैं. उसमें से 7 लाख पंप अकेले महाराष्ट्र ने लगाए हैं. इससे हमारे किसानों को दिन में भी बिजली मिल रही है और मुफ्त बिजली मिल रही है. इससे अगले 25 साल तक उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं है. सीएम ने कहा कि ऐसी कई योजनाएं हमने शुरू की है और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार आगे भी ऐसे ही कार्य करती रहेगी.

1 साल के कार्यकाल पर क्या बोले स्पीकर राहुल नार्वेकर?

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विकास पुरुष सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार को आज एक साल हो रहा है. जो अभूतपूर्व विकास महाराष्ट्र और मुंबई में हुआ है उसको नजर के सामने रखते हुए हर महाराष्ट्रवासी को बहुत अभिमान होता है कि यहां पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार अच्छा सुशासन कर रही है.