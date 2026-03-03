हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराज्यसभा चुनाव: सुप्रिया सुले और जयंत पाटील ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, क्या हुआ फैसला?

राज्यसभा चुनाव: सुप्रिया सुले और जयंत पाटील ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, क्या हुआ फैसला?

Rajya Sabha Elections 2026: महाराष्ट्र में एक राज्यसभा की सीट महाविकास अघाड़ी जीत सकती है. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 03 Mar 2026 11:18 PM (IST)
महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है. इस बीच शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले और जयंत पाटील ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख से दोनों नेताओं की मुलाकात मंगलवार (03 मार्च) को मातोश्री में हुई. एनसीपी (SP) नेता जयंत पाटील ने खुद इस बारे में जानकारी दी है. शरद पवार को फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है और उसी रणनीति के तहत दोनों नेता उद्धव ठाकरे से मिले हैं.

जयंत पाटील ने जानकारी देते हुए बताया, ''शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से हम मिले हैं. सुप्रिया सुले और मैं दोनों साथ में ही उद्धव ठाकरे से मुलाकात की. हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और आग्रह है कि शरद पवार साहब को एक फिर से राज्यसभा जाना चाहिए और इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया. उन्होंने हमें कहा कि महाविकास अघाड़ी का निर्णय कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और शिवसेना साथ मिलकर कर लेंगे.''

क्या शरद पवार राज्यसभा जाने के लिए तैयार?

जब उनसे पूछा गया कि क्या इसके लिए कांग्रेस तैयार है? इस पर जयंत पाटील ने कहा, ''हम कांग्रेस से पहले ही आग्रह कर चुके हैं. कल (04 मार्च) तक इसका निर्णय होने की उम्मीद है.'' जयंत पाटील से जब पूछा गया कि क्या शरद पवार साहब राज्य सभा जाने के लिए तैयार हैं? इस पर उन्होंने कहा, ''हम उनसे आग्रह कर चुके हैं. गठबंधन के तीनों पार्टियों की चर्चा जब पूरी हो जाएगी तब फिर हम उन्हें बताएंगे.

राज्यसभा सीट पर अभी तक कोई फैसला नहीं- आदित्य ठाकरे

उधर, शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने सुप्रिया सुले और जयंत पाटील की उद्धव ठाकरे से हुई मुलाकात की पुष्टि की है. उन्होंने कहा, ''एनसीपी (एसपी नेता सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल जी ने आज मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात की. राज्यसभा सीट पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, और जल्द ही लिया जाएगा. एमवीए के सभी सहयोगी दल सीट और राजनीतिक गठबंधन पर चर्चा के लिए एक साथ बैठेंगे.''

16 मार्च को राज्यसभा की सीटों को लेकर चुनाव

महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों पर चुनाव होने हैं. यहां शरद पवार के साथ ही रामदास अठावले, फौजिया खान, रजनी पाटिल, प्रियंका चतुर्वेदी, धैर्यशील पाटिल और भागवत कराड का राज्यसभा कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है. 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी.

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 03 Mar 2026 11:15 PM (IST)
Uddhav Thackeray JAYANT PATIL Sharad Pawar MAHARASHTRA NEWS Rajya Sabha Elections 2026
