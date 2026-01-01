महाराष्ट्र में 2012 पुणे बम धमाके के सह आरोपी बंटी जहागीरदार की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में साल 2012 पुणे बम धमाके के सह-आरोपी बंटी जहागीरदार पर श्रीरामपूर में फायरिंग हुई है. वह साल 2023 से बेल पर बाहर था और अब फायरिंग के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, फायरिंग के बाद हमलावरों के फरार होने का CCTV वीडियो भी वायरल हो रहा है.

श्रीरामपुर के राजनीतिक और आपराधिक क्षेत्र में सक्रिय असलम शब्बीर शेख उर्फ बंटी जहागीरदार पर बुधवार शाम श्रीरामपुर शहर में अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की. इस हमले में गंभीर रूप से घायल बंटी जहागीरदार की अहिल्यानगर स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, बंटी जहागीरदार कब्रिस्तान से लौट रहा था, तभी श्रीरामपुर शहर के जर्मन अस्पताल के सामने मुख्य गेट के पास अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. फिलहाल हमले के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. गौरतलब है कि बंटी जहागीरदार पर गोलीबारी के बाद हमलावरों के फरार होने का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जर्मन बेकरी बम धमाके के मामले में गिरफ्तार हुआ था बंटी

इसी वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. उल्लेखनीय है कि अगस्त 2012 में पुणे के जंगली महाराज रोड पर हुए जर्मन बेकरी बम धमाके के मामले में बंटी जहागीरदार को गिरफ्तार किया गया था और वह इस मामले में सह-आरोपी था. साला वर्ष 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे इस मामले में जमानत दी थी. इसके अलावा श्रीरामपुर में उसके खिलाफ अन्य कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे, जिसके चलते उसे कई बार तड़ीपार भी किया गया था.

राजनीति में भी सक्रिय रहा है बंटी

दूसरी ओर, बंटी जहागीरदार पहले राजनीति में भी सक्रिय रहा है. इतना ही नहीं, साल 2025 में हुई नगर परिषद चुनाव में उसके चचेरे भाई की जीत में पर्दे के पीछे उसकी भूमिका होने की भी चर्चा रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आज का यह हमला किस कारण से किया गया. इस हमले के मामले में आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने पांच विशेष टीमें रवाना की हैं, ऐसी जानकारी पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे ने दी है.