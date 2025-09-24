महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर समय-समय पर चर्चा चलती रही है कि क्या बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे और दिल्ली आएंगे? इसी को लेकर जब एबीपी लाइव के खास शो 'इनसाइड आउट' में देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब तक यहां काम करना है करेंगे.

उन्होंने कहा, ''जिस दिन कहेंगे दिल्ली काम करना है तो दिल्ली में करेंगे. जिस दिन कहेंगे कि दोनों जगह काम नहीं करना है तो घर जाऊंगा. ये बीजेपी है. सवाल खत्म हो चुका है. जवाब यही मिलेगा.''

सीएम से जब पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, संघ से बहुत करीब से जुड़े हैं तो आपका अगला बड़ा प्रमोशन कब होगा? इसपर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''जो लोग प्रधानमंत्री से जुड़े हैं और जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए फेवरेट (पसंदीदा) और नॉन फेवरेट (गैर पसंदीदा) कुछ नहीं होता है. हम गलती करते हैं तो डांट भी खाते हैं. डांट मिलती है.''

शिवसेना-एनसीपी में टूट पर क्या बोले सीएम?

देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी-शिवसेना में टूट पर कहा कि मैंने कोई पार्टी नहीं तोड़ी है. परिस्थितियों ने तोड़ी है. उनके आपसी संबंधों के कारण पार्टी टूटी है. पार्टी टूटने का श्रेय उनके ही नेताओं को दिया जाना चाहिए. राजनीति में हम भजन करने तो नहीं आए हैं. पार्टियां टूटी तो मौका मिला तो राजनीति में जो एडवांटेज लेना चाहिए, हमने लिया.

देवेंद्र फडणवीस ने अपने बारे में बताया कि मैं सामान्य व्यक्ति हूं, जो सामान्य लोगों को पसंद है, वो मुझे भी पसंद है. जीवन थोड़ा अनुशासित जरूर है. मैं इमोशनल व्यक्ति हूं, लेकिन कभी दिखेगा नहीं. मेरा व्यक्तित्व देखें तो मेरे अंदर कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है, एक बैलेंस नजर आएगा. हर चीज का बैलेंस मेरे व्यक्तित्व में नजर आएगा. मेरे अनुभव ने मेरे व्यक्तित्व को तैयार किया है.

सीएम ने कहा, ''मुझे लॉन्ग ड्राइव पसंद है. रात को मैं वगैर सुरक्षा के निकल जाता हूं. दो तीन घंटे गाड़ी चलाता हूं. दोस्त के साथ निकल जाता हूं.खुद ही ड्राइव करके जाता हूं. ड्राइविंग का शौक रहा है.''