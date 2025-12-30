महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन खत्म, मुंबई में हलचल, उद्धव से मिले राज ठाकरे

महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों के लिए नामांकन भरने की समयसीमा आज (30 दिसंबर) को खत्म हो गई. इस बीच मुंबई में सियासी हलचल देखने को मिली. राज ठाकरे ने अपने भाई उद्धव ठाकरे से उनके मातोश्री आवास पर मुलाकात की. दोनों ही भाई मिलकर मुंबई नगर निगम (BMC) का चुनाव लड़ रहे हैं. बीएमसी चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने शरद पवार की पार्टी से हाथ मिलाया है. यहां ठाकरे ब्रदर्स की कांग्रेस से बात नहीं बनी. अभी तक सीटों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है. लेकिन सूत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई में 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी. वहीं ठाकरे बंधुओं ने शरद पवार की पार्टी को 11 सीटें दी हैं और बाकी बची हुई सीटें राज ठाकरे के खाते में गई है.

मुंबई का चुनाव उद्धव ठाकरे की साख का सवाल है. इसलिए उन्होंने अपने भाई राज ठाकरे के साथ प्री-पोल अलायंस किया. मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर नगर निकाय है जिसका बजट करीब 75 हजार करोड़ है. यहां साल 1997 से 2022 तक अविभाजित शिवसेना का दबदबा रहा है. साल 2017 में हुए बीएमसी चुनाव में अविभाजित शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी.

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)