महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है. मंगलवार (02 दिसंबर) को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. वहीं इससे पहले पिछले कुछ दिनों से चल रहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर पंचायतों के चुनाव प्रचार का शोर आज (01 दिसंबर) रात 10.00 बजे थम जाएगा.

वहीं, महाराष्ट्र के 22 नगर परिषदों में चुनाव टल गए हैं. मराठवाड़ा के 8 जिलों की 17 नगर पालिकाओं के 38 वार्डों के चुनाव टाल दिए गए. जिन जगहों पर चुनाव टाले गए हैं, वहां नए सिरे से चुनाव को लेकर कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी गई है. अब 20 दिसंबर को इन जगहों पर वोटिंग होगी जबकि 21 दिसंबर को मतगणना होगी. बाकी जगहों पर 2 दिसंबर को ही चुनाव होंगे और तीन दिसंबर को वोटों की गिनती होगी.

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव कितना अहम?

चुनाव आयोग ने 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव की घोषणा की थी. महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनावों को प्रदेश में राजनीतिक माहौल के एक अहम संकेतक के तौर पर देखा जा रहा है. चुनाव में उतरी सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरा दम लगा दिया है. नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में कई ऐसी पार्टियां एक-दूसरे के साथ दिख रही हैं, जिन्हें पिछले कुछ सालों में कट्टर विरोधी के तौर पर देखा गया. नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने 288 में से 235 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की थी.

कर्मचारियों को वोट डालने के लिए पेड लीव

वोटिंग से पहले आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों पर पैनी नजर रखी जा रही है. इसे लेकर प्रशासन सजग है. वहीं, महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुक्रवार (28 नवंबर) को जारी शासन निर्णय (GR) के मुताबिक जिन जिलों में 2 दिसंबर को मतदान है, वहां के कर्मचारियों को वोट डालने के लिए पेड लीव घोषित किया है.

निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच 1.07 करोड़ से ज्यादा वोटर्स 13,355 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. अधिकारियों ने बताया कि मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 66,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी तैनात की जा रही हैं. निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हुई थी और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर थी. आवेदनों की जांच 18 नवंबर को हुई, जबकि उम्मीदवारों को 21 नवंबर तक अपने नामांकन वापस लेने की अनुमति थी.