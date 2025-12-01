महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच एकनाथ शिंदे के नेता के घर छापेमारी, शिवसेना ने BJP पर लगाए आरोप

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है. सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगी दल शिवसेना के नेताओं के आवास और कार्यालयों पर छापेमारी हो रही है. शिंदे के पूर्व विधायक शहाजी बापू के कार्यालय पर LCB और चुनाव अधिकारी रेड डालने पहुंचे हैं.

सांगोला में शहाजी बापू पाटील के कार्यालय पर छापा पड़ा है. LCB और चुनाव आयोग की टीम ने इस दौरान रिकॉर्डिंग भी की. शहाजी बापू के कार्यालय पर छापा पड़ने से बड़ी हलचल मच गई है. सांगोला में विधायक बाबासाहेब देशमुख के प्रचार कार्यालय की भी जांच चुनाव अधिकारियों द्वारा की गई.

शहाजी बापू पाटील ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिला पालक मंत्री जयकुमार गोरे और पूर्व विधायक दीपक आबा सालुंखे के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है. सांगोला नगर परिषद चुनाव में बीजेपी को अपनी हार दिख रही है, इसलिए उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई है. इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है. ऐसा सीधा आरोप शहाजी बापू ने लगाया है.