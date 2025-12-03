Fake IAS officer Kalpana Bhagwat News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहरसहित राज्य में सनसनी मचाने वाले फर्जी आईएएस (IAS) अधिकारी कल्पना भागवत मामले में अत्यंत गंभीर और नए खुलासे सामने आए हैं. फर्जी आईएएस कल्पना भागवत मामले में अब और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. पद्मश्री दिलवाने के नाम पर छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती, हिंगोली, अहिल्यानगर के कई नेताओं को फर्जी आईएएस कल्पना भागवत ने ठगा है. साथ ही उनसे पैसे भी ऐंठे गए हैं.

नेता को राज्यसभा का ऑफर देकर पैसे ऐंठे

नागपुर के एक नेता को राज्यसभा का ऑफर देकर यह पैसे ऐंठे गए हैं तो आरोपी डिंपी दिल्ली में एक प्रशासनिक अधिकारी के ड्राइवर के रूप में काम करने वाला व्यक्ति है और डिंपी हरजाई कल्पना भागवत को पद्मश्री और राज्यसभा देने की पेशकश कर रहा था. वहीं कल्पना भी लोगों को पद्मश्री और राज्यसभा देने का ऑफर देकर पैसे ऐंठ रही थी. अब तक पुलिस ने कल्पना भागवत के संपर्क में आए 28 लोगों को नोटिस दिया है. इसमें नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और वर्तमान में पुणे में रहने वाले पठान भी शामिल हैं.

पुलिस ने पठान का बयान किया दर्ज

इस मामले में अब सिडको पुलिस ने पठान का बयान दर्ज कर लिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि कल्पना भागवत को केंद्र के ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का एक फर्जी पत्र भी मिला है. इसलिए कल्पना भागवत के कई कारनामे पुलिस जांच में सामने आ रहे हैं और भागवत के पैर और गहराई में होने की पूरी संभावना पुलिस को है.

पुलिस जांच के दौरान सामने आए कारनामे

- कल्पना भागवत जयपुर दिल्ली लगातार गई है.

- वह दिल्ली के पावर मिनिस्ट्री में भी कई लोगों से मिलीं. गृह विभाग में भी कई लोगों से मिलने का उनका दावा है.

- जिन्हें वीजा नहीं मिलता, उन्हें वीजा दिलाने का वादा करती है.

- बड़े तबादलों का काम करने का वादा भी करती है.

- पुणे के एक पूर्व कुलपति का भी बेस्ट आईएएस अधिकारी, सामाजिक कार्य होने का सर्टिफिकेट उनके पास है. पुलिस जांच कर रही है कि क्या उन्होंने इसे बनाया या वास्तव में दिया.

- वह लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी. उसका दोस्त अफगान का है, जो उससे दस साल छोटा है.

- पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है कि दोस्त की मां और भाई पाकिस्तान में रहते हैं.

- महाराष्ट्र के कई नेताओं से मिलने का उनका दावा है.

- वह प्रति दिन सात हजार रुपये किराए वाले शहर के एक पांच सितारा होटल में छह महीने से अपनी मां के साथ रह रही थी.