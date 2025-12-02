Tamil Nadu News: तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले में इंसानियत और ईमानदारी की मिसाल देखने को मिली, जब राजमार्ग गश्ती पुलिस ने एक रेस्टोरेंट में खोया हुआ सोने के गहनों से भरा बैग उसके मालिकों को सुरक्षित वापस कर दिया. तिंडीवनम के पास सलावादी गांव में स्थित अम्मा रेस्टोरेंट में एक परिवार द्वारा रखा गया लगभग 17 संवरन सोने के गहनों का बैग भूल से छूट गया था. लेकिन समय रहते पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने बड़े नुकसान को टाल दिया.

नाश्ता करके चेन्नई के लिए रवाना हुए दंपति

चेन्नई के तांबरम इलाके के निवासी प्रशांत और उनकी पत्नी नलिनी अपने बच्चे के साथ तिरुवन्नामलाई में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे. शादी के दौरान नलिनी ने जो लगभग 17 संवरन सोने के आभूषण पहने थे, उन्हें उतारकर एक अलग बैग में रख दिया था. सुबह घर लौटते समय परिवार ने सलावादी में अम्मा रेस्टोरेंट पर नाश्ता किया और फिर चेन्नई के लिए रवाना हो गए.

दंपति कुर्सी पर रखकर भूले बैग

थोड़ी देर बाद नलिनी को अचानक ध्यान आया कि कार में वह बैग मौजूद नहीं है. उन्हें तुरंत याद आया कि नाश्ता करते समय उन्होंने बैग को रेस्टोरेंट की कुर्सी पर रखा था. घबराहट में उन्होंने तुरंत अपने रिश्तेदार और सेन्जी में तैनात विशेष निरीक्षक शिवकुमार को फोन कर पूरा मामला बताया.

शिवकुमार ने बिना देर किए राजमार्ग गश्ती पर तैनात विशेष उप-निरीक्षक (एस.एस.आई.) माणिकवासागम को संपर्क किया और बैग के खोने की सूचना दी. माणिकवासागम तुरंत अम्मा रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि वही बैग कुर्सी पर अब भी बिना छुए रखा हुआ है. उन्होंने बैग को सुरक्षित उठाया और रेस्टोरेंट मालिक को इसकी जानकारी देते हुए बैग को रोशनाई पुलिस स्टेशन की निरीक्षक थारनेश्वरी के पास जमा करा दिया.

दंपति ने पुलिस का जताया आभार

थोड़ी देर बाद प्रशांत और नलिनी दंपति पुलिस स्टेशन पहुंचे. पुलिस ने उनके सामने बैग खोला और गहनों को मिलाकर देखा. जब सभी गहने सुरक्षित पाए गए, तो बैग उन्हें सौंप दिया गया. अपना बहुमूल्य सामान सुरक्षित पाकर दंपति ने पुलिस टीम के प्रति गहरा आभार जताया और उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की.