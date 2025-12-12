महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान फिर शुरू, CM फडणवीस ने क्या कहा?

पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में आई बाढ़ की स्थिति के कारण मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान के कार्यान्वयन में बाधा आई थी. लेकिन अब इस अभियान को पुनः शुरू किया गया है और इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन से गांवों को समृद्धि की दिशा मिलेगी, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया. विधान भवन स्थित मंत्रिपरिषद सभागृह में मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान के शीर्षक गीत का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस दौरान दूरदर्शन प्रणाली के माध्यम से जुड़े सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, गट विकास अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मार्गदर्शन मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया. कार्यक्रम में ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयकुमार गोरे उपस्थित थे.

'बिना जनसहभाग के कोई भी अभियान नहीं हो सकता सफल'

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पिछले दस वर्षों में राज्य में चलाए गए किसी भी अभियान की सफलता देखें, तो उसमें जनसहभाग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है. बिना जनसहभाग के कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता. जलयुक्त शिवर अभियान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है. इस अभियान से जल साक्षरता बढ़ी और राज्य को जलसमृद्ध बनने में मदद मिली. इस अभियान के चलते महाराष्ट्र देश में एक ‘रोल मॉडल’ के रूप में उभरा. इसके साथ ही नरेगा 11 कलमी कार्यक्रम, मागेल त्याला शेततळे जैसे उपक्रम भी सफलतापूर्वक लागू किए गए.

ग्रामों के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान लागू किया जा रहा है. जनसहभाग के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाना चाहिए. ग्राम पंचायत डिजिटल हों, स्वावलंबी हों और गांव का विकास पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाए इस दिशा में यह अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा. ग्राम सभाओं के माध्यम से इस अभियान में सहयोग देने वाले कलाकार भी उपस्थित रहने वाले हैं, ऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया.

इन लोगों की उपस्थिति थी कार्यक्रम में

उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से गांवों में समृद्धि की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्माण होगी. इसलिए सभी ग्राम पंचायतों ने सक्रिय रूप से इस अभियान में भाग लेकर इसे सफल बनाना चाहिए, ऐसा आवाहन भी उन्होंने किया. कार्यक्रम में ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयकुमार गोरे ने अभियान की पार्श्वभूमि मांडली. ग्राम विकास विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले ने उपस्थितों का आभार माना. कार्यक्रम में अभिनेता भारत गणेशपुरे, संदीप पाठक, पृथ्वीक प्रताप, अभिनेत्री शिवाली परब और विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.

संक्षेप में मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु प्रतिस्पर्धा बढ़े इसी उद्देश्य से तालुका, जिले, महसूल विभाग और राज्य इन चार स्तरों पर प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप में वर्ष 2025-26 से “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” लागू किया जा रहा है.

इस अभियान का उद्देश्य