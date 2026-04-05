महाराष्ट्र ATS और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कुर्ला और मुंबई के पास खडवली इलाके मेंबड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन कर राष्ट्रीय राजधानी में धमाका करने की साजिश को नाकाम कर दिया. दोनों एजेंसियों ने ज्वाइंट आपरेशन में दो लोगों को किया गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किये गए आरोपियों के नाम कामरान उर्फ सोनू उर्फ मोज़े और बड़ा इमरान है.

सूत्रों ने बताया कि आरोपी टॉय कार की मदद से दिल्ली में धमाका करने की साजिश रच रहे थे. सूत्रों ने आगे दावा किया कि आरोपियों के पास से बहुत सारी संवेदनशील चीजें मिली हैं. पुलिस को आशंका है कि आरोपियों को ऑनलाइन रेडकलाइज़ किया गया था और उनका ब्रेन वॉश JEM ने किया था. इस मामले में आगे की जांच दिल्ली स्पेशल सेल करेगी.