संभाजीनगर में दर्दनाक हादसा, मछली पकड़ने गए जीजा-साले की डूबने से मौत, एक का शव बरामद

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है. जिले के वडगांव कोल्हाटी इलाके में स्थित पाझर तालाब में मछली पकड़ने गए जीजा और साले की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. बचाव दल ने शनिवार सुबह कड़ी मशक्कत के बाद एक का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. इस घटना से पूरे वालोज महानगर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार (3 मई) की दोपहर करीब 3 बजे 35 वर्षीय सिद्धार्थ शिवाजी दिवेकर और उनके 25 वर्षीय साले विनोद जाधव बाइक पर सवार होकर वडगांव कोल्हाटी स्थित पाझर तालाब में मछली पकड़ने के लिए गए थे. जब दोनों देर रात तक घर वापस नहीं लौटे, तो चिंतित परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की.

शनिवार (4 मई) सुबह जब परिजन तालाब के पास पहुंचे, तो किनारे पर उनकी बाइक, कपड़े, मोबाइल और चप्पलें रखी हुई मिलीं. सामान देखकर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई और उनकी चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग भी मौके पर जमा हो गए.

दमकल और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही पदमपुरा दमकल विभाग और एमआईडीसी (MIDC) वालोज पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. गोताखोरों और दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पानी के अंदर से सिद्धार्थ दिवेकर के शव को बाहर निकाल लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी घाटी अस्पताल (Ghati Hospital) भेज दिया गया है. पानी में डूबे दूसरे युवक (साले विनोद जाधव) का सुराग नहीं लग पाया है. उसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन देर शाम तक जारी रहा.

4 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. मृतक सिद्धार्थ दिवेकर पेशे से एक ड्राइवर थे. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को काम से लौटने के तुरंत बाद ही वे विनोद के साथ तालाब पर गए थे. सिद्धार्थ अपने पीछे पत्नी, तीन बेटियां और एक बेटे का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं. बच्चों के सिर से अचानक पिता का साया उठ जाने से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.