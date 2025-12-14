हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र विधानसभा सत्र खत्म, विपक्ष का सरकार पर हमला, लगाए गंभीर आरोप

महाराष्ट्र विधानसभा सत्र खत्म, विपक्ष का सरकार पर हमला, लगाए गंभीर आरोप

Maharashtra Assembly Session: शीतकालीन सत्र के बाद विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. विजय वडेट्टीवार ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार पर पुणे जमीन घोटाले का मुद्दा उठाया.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Dec 2025 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र संपन्न होने के बाद आज विपक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार पर जोरदार हमला बोला. विपक्ष विभिन्न गंभीर मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्तारूढ़ दल भी सख्ती से पलटवार कर रहा है. इसी बीच, विपक्ष ने पुणे के एक कथित जमीन घोटाले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार पर लगे आरोपों को जोर-शोर से उठाया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने इस मुद्दे पर सरकार को सीधी चेतावनी दी और व्यंग्यात्मक तंज कसे. उन्होंने कहा कि 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' नहीं, 'आधा-आधा बांटकर खाएंगे'

'सरकार की नीति और नीयत पर बोला हमला'

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विजय वडेट्टीवार ने सरकार की नीति और नीयत पर सीधा हमला बोला. उन्होंने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के कथित आदर्श वाक्य पर कटाक्ष करते हुए कहा, “अगर बाड़ ही खेत खाने लगे और वह साफ दिखाई दे रहा हो... मैं कल भी कह रहा था ‘न खाऊंगा और न खाने दूंगा’, लेकिन [अब] जो मिलेगा वह आधा-आधा बांटकर खाएंगे.”

वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि पार्थ पवार से जुड़े सवाल उठाने के बावजूद सत्र के दौरान कोई जवाब नहीं मिला और मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे पर चुप रहे, जिसे एक तरह से पार्थ पवार को 'क्लीन चिट' देने जैसा माना जा सकता है.

प्रतियोगी परीक्षा के नाम पर वार

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए वडेट्टीवार ने एक अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि विपक्ष जल्द ही महाराष्ट्र स्तर की एक सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे: "सबसे ज्यादा खाने वाला कहां जाएगा?" "सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वालों को कहां मौका मिलता है?" उन्होंने कहा कि अगर किसी ने शर्म-लाज ही छोड़ दी हो तो उसका कोई इलाज नहीं है. लेकिन उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यह मुद्दा यहीं खत्म नहीं होगा, और विपक्ष इसे लगातार उठाता रहेगा.

'महाराष्ट्र को लूटने का फैसला कर लिया है'

वडेट्टीवार ने दावा किया कि भले ही विधानसभा में विपक्ष की संख्या कम हो, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों का जवाब नहीं देती है क्योंकि "जिन्हें भ्रष्टाचार की आदत हो चुकी है" उन्हें लूटने का फैसला कर लिया है.

उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा, "भ्रष्टाचार वे करेंगे, घोटाले वे करेंगे और उल्टा विपक्ष से ही सवाल करेंगे कि ये मुद्दे आपने सत्र में क्यों उठाए नहीं? यही सब चल रहा है."

और पढ़ें
Published at : 14 Dec 2025 10:38 PM (IST)
Tags :
Vijay Wadettiwar MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम धार्मिक सभा में हुए हमले...', ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन
'हम धार्मिक सभा में हुए हमले...', ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
इंडिया
New BJP President: अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
क्रिकेट
IND vs SA: जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेले तीसरा टी20? न चोट लगी है और न मिला है रेस्ट; जानें फिर क्या है वजह
जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेले तीसरा टी20? न चोट लगी है और न मिला है रेस्ट; जानें फिर क्या है वजह
Advertisement

वीडियोज

Janhit: PM मोदी ने फिर चौंकाया! | National Executive President | Nitin Nabin | BJP | PM Modi
UP Politics: यूपी BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष...27 का शुरू अभियान | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन, विपक्ष में हलचल | Nitin Nabin |PM Modi
Rahul Gandhi: 'वोट चोरी' पर Rahul Gandhi का हल्ला बोल | Ramleela Maidan | ABP News
Mahadangal: वोट चोरी या कांग्रेस की सीनाजोरी? | Vote Chori | Rahul Gandhi | BJP Vs Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम धार्मिक सभा में हुए हमले...', ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन
'हम धार्मिक सभा में हुए हमले...', ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
इंडिया
New BJP President: अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
क्रिकेट
IND vs SA: जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेले तीसरा टी20? न चोट लगी है और न मिला है रेस्ट; जानें फिर क्या है वजह
जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेले तीसरा टी20? न चोट लगी है और न मिला है रेस्ट; जानें फिर क्या है वजह
बॉलीवुड
Year Ender 2025: साल 2025 की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्में, 'छावा' से लेकर 'धुरंधर' तक पर खूब हुआ बवाल
साल 2025 की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्में, 'छावा' से लेकर 'धुरंधर' तक पर खूब हुआ बवाल
इंडिया
New BJP President: नितिन नबीन होंगे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी ने कर दिया ऐलान
नितिन नबीन होंगे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी ने कर दिया ऐलान
शिक्षा
DDA ने ग्रुप A,B,C एग्जाम के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
DDA ने ग्रुप A,B,C एग्जाम के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
हेल्थ
Black Box Warning: कोविड वैक्सीन पर जल्द लगेगी ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग? समझें कितना बड़ा खतरा माना जाता है ये संकेत
कोविड वैक्सीन पर जल्द लगेगी ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग? समझें कितना बड़ा खतरा माना जाता है ये संकेत
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget