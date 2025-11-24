कांग्रेस या ठाकरे ब्रदर्स? BMC चुनाव में किसका साथ देंगे शरद पवार, ले लिया बड़ा फैसला

मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर शरद पवार ने बड़ा फैसला ले लिया है. इस चुनाव में शरद पवार की पार्टी राज और उद्धव ठाकरे का साथ देगी. वहीं उनके इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी.

इससे पहले कांग्रेस ने शरद पवार के साथ गठबंधन के लिए हाथ आगे बढाया था, लेकिन शरद पवार के पार्टी के नेताओं ने राज और उद्धव के साथ जाने का निर्णय लिया है. बीजेपी को हराने के लिए सभी को एकजुट होने के लिए शरद पवार के पार्टी ने ये फैसला लिया है. हालांकि दूसरी तरफ राज ठाकरे की पार्टी मनसे का कहना है कि हम महाविकास आघाडी का हिस्सा नहीं हैं.

कांग्रेस ने शरद पवार से किया था संपर्क

बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने शरद पवार से मुलाकात कर आने वाले म्युनिसिपल चुनावों में कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) को एक साथ आने को लेकर चर्चा की थी. कांग्रेस ने यह स्टैंड लिया था कि अगर वह महाविकास अघाड़ी बनाना चाहती है, तो मनसे को उसमें नहीं होना चाहिए.

इस फैसले पर कांग्रेस में ही मतभेद!

वहीं एबीपी माझा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी को साथ लेने या न लेने को लेकर कांग्रेस पार्टी में ही मतभेद हैं. कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा था कि शरद पवार ने यह राय जताई है कि हमें गठबंधन में लड़ना चाहिए. हमारा रुख है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी को एक साथ आना चाहिए. विजय वडेट्टीवार ने इशारा किया था कि मनसे के साथ आने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है.

हालांकि, दूसरी तरफ मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने इस संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा कि विजय वडेट्टीवार ने जो रुख जाहिर किया है, वह प्रदेश कांग्रेस के बारे में होना चाहिए. हमने मुंबई कांग्रेस का फैसला ले लिया है. हमने लड़ने और टकराने वाली पार्टियों के साथ न जाने का फैसला किया है. हम एक जैसी सोच वाली पार्टियों से बात कर रहे हैं. उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी का फैसला लेना चाहिए. हमारा काम जोड़ने का है, बांटने का नहीं.