Mumbra Murder Mystery Case: महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके में हुई एक चौंकाने वाली हत्या ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. प्रेम संबंध, पैसों का विवाद और विश्वासघात से जुड़ा यह मामला शुरुआत में एक साधारण गुमशुदगी जैसा लग रहा था, लेकिन आगे चलकर यह मामला एक रोमांचक मर्डर मिस्ट्री में बदल गया है.. पुलिस ने आखिरकार मामले का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को हिरासत में लिया है.

परिवार ने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहां तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल्स, सीडीआर, लोकेशन ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की. जांच के दौरान अरबाज की आखिरी लोकेशन वर्सोवा इलाके में मिली.

प्रेम संबंध से शुरू हुई साजिश

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अरबाज का मेहजबीन शेख नाम की विवाहित महिला के साथ संबंध था. इसके बाद पुलिस ने मेहजबीन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. शुरुआत में मेहजबीन ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने तकनीकी सबूत और लोकेशन डिटेल्स सामने रखते हुए पूछताछ का दबाव बढ़ाया और आखिरकार उसने पूरी साजिश कबूल कर ली.

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पूछताछ में सामने आया कि मेहजबीन ने अपने पति हसन शेख, भाई तारिक शेख और दोस्त मोज्जम पठान की मदद से अरबाज को वर्सोवा बुलाया था. वहां आरोपियों ने पहले अरबाक्स से पैसों की मांग की, लेकिन जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो विवाद बढ़ गया. इसी दौरान उन्होंने अरबाज के हाथ-पैर बांध दिए और प्लास्टिक पाइप से बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई.

ड्रम में भरकर नाले में फेंका शव

हत्या के बाद आरोपी घबरा गए और सबूत मिटाने के लिए उन्होंने एक साजिश रची. आरोपियों ने अरबाज के शव को हरे रंग के प्लास्टिक ड्रम में भरा और सुनसान इलाके में ले जाकर नाले में फेंक दिया. आरोपियों को लगा कि पुलिस तक कोई सुराग नहीं पहुंचेगा.

हालांकि, मुंब्रा पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन ट्रैकिंग और संदिग्धों की गतिविधियों की मदद से पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. इस मामले में मेहजबीन शेख, हसन शेख, तारिक शेख और मोज्जम पठान को हिरासत में लिया गया है. पुलिस हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोपों के तहत आगे की जांच कर रही है.

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