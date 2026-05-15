हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: 'मेरे घर मत आना…' बहस के बाद पति बना कातिल, पत्नी के सामने प्रेमी को उतारा मौत के घाट

Maharashtra: 'मेरे घर मत आना…' बहस के बाद पति बना कातिल, पत्नी के सामने प्रेमी को उतारा मौत के घाट

Maharashtra News: मुंबई के गोरेगांव में पत्नी के प्रेम संबंध के शक में एक पति ने कथित प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 15 May 2026 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

Mumbai Goregaon Murder Case: महाराष्ट्र के मुंबई के गोरेगांव इलाके से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पत्नी पर प्रेम संबंध होने के शक में एक पति ने उसके प्रेमी की पत्नी के सामने ही हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई.

पुलिस द्वारा दी गई के मुताबिक, आरोपी की पहचान भीमराज ओमप्रकाश शर्मा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 48 साल है. ओमप्रकाश शर्मा को लंबे समय से अपनी पत्नी और विकास भुसारे के बीच प्रेम संबंध होने का शक था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. कुछ समय पहले विकास ने आरोपी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बावजूद नहीं आरोपी का शक खत्म नहीं हुआ.

शराब पार्टी के बाद हुआ खूनी विवाद

बताया जा रहा है कि इसी गुस्से के कारण आरोपी ने विकास को खत्म करने की साजिश रची और विकास को अपने घर बुलाया. रात देर तक आरोपी भीमराज, उसकी पत्नी और विकास तीनों ने एक साथ बैठकर शराब पी. इसी दौरान बातचीत बहस में बदल गई.

महाराष्ट्र: जबरन महिला के घर में घुसकर किया गैंगरेप, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज

शराब के नशे में भीमराज का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने गुस्से में कहा, "तुम मेरे घर बार-बार क्यों आते हो? आगे से फिर मत दिखना." देखते ही देखते यह बहस मारपीट में बदल गई और भीमराज ने घर से चाकू निकालकर पत्नी के सामने ही विकास के गले पर हमला कर दिया. गले पर वार होने से विकास की मौके पर ही मौत हो गई.

जंगल में छिपा आरोपी, 3 घंटे में गिरफ्तार

हत्या के बाद आरोपी भीमराज आरे कॉलोनी के घने जंगल की ओर भाग गया. घटना की जानकारी मिलते ही आरे पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया और महज तीन घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

Maharashtra: बेटी का कर रहे थे कन्यादान, अचानक पिता को आया हार्ट अटैक, हुई मौत

Published at : 15 May 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Mumbai Crime News MAHARASHTRA NEWS Goregaon Murder Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra: मुंब्रा में गुमशुदगी से खुली खौफनाक मर्डर मिस्ट्री! प्रेम संबंध बना मौत की वजह... पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी
मुंब्रा में गुमशुदगी से खुली खौफनाक मर्डर मिस्ट्री! प्रेम संबंध बना मौत की वजह... पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'मेरे घर मत आना…' बहस के बाद पति बना कातिल, पत्नी के सामने प्रेमी को उतारा मौत के घाट
'मेरे घर मत आना…' बहस के बाद पति बना कातिल, पत्नी के सामने प्रेमी को उतारा मौत के घाट
महाराष्ट्र
SIR की घोषणा पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'हर नागरिक को इसे बहुत ही गंभीरता से...'
SIR की घोषणा पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'हर नागरिक को इसे बहुत ही गंभीरता से...'
महाराष्ट्र
NCP के पूर्व सांसद आनंद परांजपे का पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा, किस दल में होंगे शामिल?
NCP के पूर्व सांसद आनंद परांजपे का पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा, किस दल में होंगे शामिल?
Advertisement

वीडियोज

UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Wholesale Inflation | Sandeep Chaudhary: PM अपील के बाद महंगाई का महा-विस्फोट | PM Modi Appeal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डीजल-पेट्रोल के बढ़े दाम से बॉर्डर पार हाहाकार! नेपाल-पकिस्तान में 'आग' लगा रहा तेल, भारत फिर भी है कूल
डीजल-पेट्रोल के बढ़े दाम से बॉर्डर पार हाहाकार! नेपाल-पकिस्तान में 'आग' लगा रहा तेल, भारत फिर भी है कूल
बिहार
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
Politics
US-Iran Tension: ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
साउथ सिनेमा
Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
इंडिया
Weather Forecast: अगले 24 घंटे पड़ेंगे भारी, 10 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार का हाल क्या?
अगले 24 घंटे पड़ेंगे भारी, 10 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार का हाल क्या?
ट्रेंडिंग
Train Viral Video: ट्रेन की टॉयलेट सीट से निकल रहे थे अंगारे, वीडियो देख दहशत में यूजर्स 
ट्रेन की टॉयलेट सीट से निकल रहे थे अंगारे, वीडियो देख दहशत में यूजर्स 
एग्रीकल्चर
फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं तोतापरी मैंगो? स्वाद के साथ कमाई में भी होगा फायदा
फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं तोतापरी मैंगो? स्वाद के साथ कमाई में भी होगा फायदा
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget