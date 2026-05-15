उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रद्द किया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी गई थी. शुक्रवार (15 मई, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस दिल्ली हाईकोर्ट को भेजकर नए सिरे से विचार का निर्देश दिया है.

पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट ने सेंगर को यह कहते हुए जमानत दी थी कि विधायक को पॉक्सो एक्ट के तहत लोकसेवक नहीं माना जा सकता. सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी. आज मामले को दोबारा विचार के लिए हाईकोर्ट के पास भेज दिया.