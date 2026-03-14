महाराष्ट्र: जालना में आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटल-ढाबों से 30 घरेलू LPG सिलेंडर जब्त

Maharashtra News: जालना में आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटल-ढाबों से 30 घरेलू LPG सिलेंडर जब्त
Maharashtra News In Hindi: शहर के विभिन्न इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाया गया. इसके तहत 30 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं.
महाराष्ट्र के जालना शहर में आपूर्ति विभाग ने अवैध गैस उपयोग के खिलाफ बड़ी कारवाई की है. इस कारवाई के दौरान व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 30 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं. यह कारवाई जालना तहसील कार्यालय के आपूर्ति विभाग द्वारा की गई है. दरअसल, जालना शहर में आपूर्ति विभाग की ओर से अवैध गैस उपयोग रोकने के लिए अचानक विशेष जांच अभियान चलाया गया.
इन इलाकों में औचक छापेमारी
इस अभियान के तहत शहर के अंबड चौफुली, छत्रपति संभाजीनगर चौफुली और भोकरदन नाका चौक सहित कई इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अचानक छापेमारी कर जांच की गई.
अपूर्ति विभाग ने जब्त किए 30 सिलेंडर
जांच के दौरान कई स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए सस्ते दर पर मिलने वाले घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यो के लिए किए जाने की बात सामने आई. इसके बाद आपूर्ति विभाग ने तुरंत कारवाई करते हुए कुल 30 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए. जब्त किए गए सिलेंडरों को आगे की प्रक्रिया के लिए गैस एजेंसी के सुपुर्द किया जाएगा.
अधिकारियों ने दी यह जानकारी
अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरों में उपयोग के लिए होते हैं, जबकि होटल और अन्य व्यवसायों के लिए अलग व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं. घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करना कानूनन अपराध है.
मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू
इस मामले में संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कारवाई शुरू कर दी गई है. साथ ही अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस तरह की जांच अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी.
उपविभागीय अधिकारी ने की अपील
जालना के उपविभागीय अधिकारी रामदास दौंड ने नागरिकों और व्यावसायिको से अपील करते हुए कहा कि व्यावसायिक कामों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कारवाई की जाएगी.
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Source: IOCL