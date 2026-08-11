पालघर में 19 साल की युवती से गैंगरेप, 6 पर केस, एक आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पालघर जिले से 19 साल की युवती के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है. घटना तलासरी इलाके की बताई जा रही है. पुलिस शिकायत के मुताबिक, युवती के साथ 6 लोगों ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, युवती अपने एक पुरुष मित्र के साथ बाहर गई थी. दोनों तलासरी इलाके में हाईवे के पास खड़े थे. इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 6 लोग वहां पहुंचे. आरोप है कि युवती और उसके दोस्त को आरोपियों ने घेर लिया.

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इसके बाद आरोपी युवती को जबरन अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले गए. पुलिस शिकायत में बताया गया है कि युवती को एक बंद पड़े डाक बंगले में ले जाया गया, जहां उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया.

एक आरोपी गिरफ्तार, तीन हिरासत में

घटना की जानकारी मिलने के बाद तलासरी पुलिस स्टेशन में 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, तीन अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, मामले में शामिल दो आरोपी अभी फरार हैं. उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं. आसपास के इलाकों में भी आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

पीड़िता और अन्य लोगों के बयान दर्ज

पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है. साथ ही मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई है. जो सबूत जुटाने में लग गई है.

फिलहाल पुलिस ने मामले में एक गिरफ्तारी की पुष्टि की है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश और पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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