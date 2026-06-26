'केतन के बाल नहीं थे, विग लगाता था', इसलिए सिया ने कर दी मंगेतर की हत्या! पुलिस के सामने खुलासा

पुणे के व्यापारी केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले में हुई हत्या मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. हत्या की आरोपी मंगेतर सिया गोयल ने अब पुलिस के सामने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है, जिससे जांच कर रही टीम भी हैरान है. सिया का कहना है कि केतन के सिर पर बाल नहीं थे, वह विग लगाता था. यह बात सिया को पसंद नहीं थी इसलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी. सिया ने दावा किया है कि यही वजह थी कि उसने आरोपी चेतन के साथ रिश्ता बनाया और साजिश करके केतन की हत्या करवा दी.

गिरफ्तारी के बाद से कोई सिया गोयल से मिलने नहीं आया

लोनावाला ग्रामीण पुलिस सूत्रों ने बताया है कि गिरफ्तारी के बाद से सिया गोयल से मिलने कोई नहीं आया. आमतौर पर कोई ना कोई परिवार का आ ही जाता है, लेकिन इस मामले में सिया से मिलने अब तक कोई पहुंचा नहीं है. सिया के घर पर उसके माता-पिता और भाई रहते हैं. तीनों में से कोई भी सिया की जानकारी लेने थाने नहीं आया. वहीं, चेतन के घर से उसके पिता अपडेट लेने के लिए पुलिस स्टेशन आए थे.

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डमी बॉडी के जरिए मर्डर सीन रीक्रिएट करेगी पुलिस

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुणे ग्रामीण पुलिस लोहगढ़ किले पर क्राइम सीन को रीक्रिएट करेगी, ताकि यह समझा जा सके कि आरोपी सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने हत्या कैसे की. वारदात के समय आरोपियों की पोज़िशन और हमले के तरीके (ट्रैजेक्टरी) का पता लगाने के लिए एक डमी बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि सभी सबूत परिस्थितिजन्य (Circumstantial) हैं और हर छोटी-बड़ी बात की जांच की जा रही है. क्राइम सीन को फिर से बनाने का समय अभी तय नहीं किया गया है.

सिया गोयल के भाई से पूछताछ

लोनावाला ग्रामीण पुलिस सिया गोयल के भाई से भी पूछताछ कर रही है. सिया गोयल ने क्या कभी केतन से शादी को लेकर आनाकानी की थी या नहीं? सिया ने घरवालों को क्या कुछ बताया था? हर एंगल से पूछताछ के लिए सिया के भाई को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है.

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