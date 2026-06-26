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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रKetan Murder Case: आरोपी सिया अब पुलिस को सुना रही नई कहानियां, चैट्स से मैच नहीं हो रहीं बातें

Ketan Murder Case: आरोपी सिया अब पुलिस को सुना रही नई कहानियां, चैट्स से मैच नहीं हो रहीं बातें

Ketan Agarwal Murder Case: केतन हत्याकांड में आरोपी सिया की नई कहानी आई सामने आ रही है. इस मामले को लेकर पुलिस जांच में चैट्स से मैच नहीं हो रहीं हैं.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Jun 2026 10:58 AM (IST)
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पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की आरोपी मंगेतर सिया गोयल इस समय पुलिस हिरासत में है. पुलिस द्वारा सिया से मामले को लेकर पूछताछ जारी है. इस बीच पूछताछ में नई कहानी सामने आई है. सिया के फोन से ली गई चैट्स मेल नहीं खा रही हैं.

केतन अग्रवाल हत्या मामले में लोनावाला पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया ने पुलिस को अब कहानियां सुनाना शुरू कर दिया है. एक अधिकारी ने बताया की सिया ने पुलिस को बताया कि उसने केतन अग्रवाल से कहा था कि उसे उससे शादी नहीं करनी. सिया ने आगे दावा किया की केतन अग्रवाल उससे कहता था कि अब बहुत देर हो गई है और बहुत आगे बढ़ चुका है सब अब कुछ नहीं हो सकता. 

चैट्स में नजर आ रही नई कहानी

वहीं सूत्रों ने बताया की पुलिस के पास दोनों के मोबाइल फोन है जिसके मौजूद चैट्स इस कहानी के विपरीत दिखाई दे रहे हैं. चैट्स में दोनों एक आम कपल जो उनकी शादी से पहले प्यारी बात करते हैं वैसा नजर आ रहा है. इसी वजह से पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है. मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है.

बता दें कि सिया गोयल और चेतन चौधरी 7 दिनों की पुलिस रिमांड में हैं. इस दौरान पुलिस क्राइम सीन को भी रिक्रिएट करेगी. इससे पहले पुलिस दोनों से सख्ती से पूछताछ कर रही है. जिसमें बड़े-बड़े अहम खुलासे हो रहे हैं. फिलहाल पुलिस अब इस हत्याकांड की गंभीरता से जांच में जुट गई है.

सिया के पिता ने दिया बड़ा बयान

इस मामले को लेकर आरोपी सिया के पिता प्रवीण गोयल ने केतन की मौत पर दुख जताया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इसमें उनकी बेटी दोषी पाई जाती है तो उसे भी वैसे ही जैसे केतन को धक्का देकर मारा गया था. सिया को भी वहीं से फेंक देना.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 26 Jun 2026 10:58 AM (IST)
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