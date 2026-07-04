महाराष्ट्र में कई जगह तेज बारिश, CM देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश की जनता से की ये अपील

मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में शनिवार (04 जुलाई) को भारी बारिश हो रही है. लगातार तेज बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बारिश को लेकर राज्य के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी देते हुए कहा कि मौसम विभाग हर 3 घंटे पर अलर्ट भेज रहा है. एनडीआरफ की टीम अलर्ट मोड पर है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मौसम विभाग का नोटिफिकेशन देखकर ही बाहर निकलें.

मुंबई, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में 4 से 6 जुलाई के बीच भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. इस दौरान मुंबई शहर और रायगढ़, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा, मध्य महाराष्ट्र के सतारा, पुणे और नासिक जिलों के घाट इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है. राज्य के कई हिस्सों में 7 और 8 जुलाई को भी बारिश की संभावना है.

लगातार बारिश से जलजमाव और ट्रैफिक जाम की समस्या

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में शनिवार (04 जुलाई) को हो रही बारिश से जलजमाव और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है. भारी बारिश से मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, ठाणे, कोल्हापुर, रायगढ़ और लोनावला समेत कई जिलों में बड़े पैमाने पर जल-जमाव, ट्रैफिक में रुकावट आई है. साथ ही कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. कई घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया, जबकि अधिकारियों ने कई संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी किया.

लोनावला में भुशी डैम ओवरफ्लो

लोनावला में लगातार बारिश के बाद मशहूर भुशी डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे. हालांकि, पानी के तेज बहाव और फिसलन भरे हालात को देखते हुए अधिकारियों ने पर्यटकों से सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. पालघर में भारी बारिश की वजह से अंबेडकर नगर का इलाका पानी में डूब गया है. बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा.

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