केतन हत्याकांड: सिया ने नहीं किया था गंदा इशारा? अब पिता ने दी सफाई, कहा- 'पुलिस वैन के...'

केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल पर मीडिया की तरफ अश्लील इशारा करने के आरोपों के बाद अब सिया के परिवार ने इस मामले में सफाई दी है. पिता प्रवीण गोयल ने कहा कि सिया पर मीडिया को मीडिल फिंगर दिखाने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि परसों जब सिया को उसके घर पुलिस जांच के लिए लाई थी, उस दौरान पुलिस वैन के दरवाजे में उसकी दो उंगलियां दब गई थी, जिस वजह से वह अनकंफर्टेबल स्टेट में थी और चोट लगने की वजह से उसने उंगली सीधी कर रखी थी.

अपने मोबाइल फोन पर सिया की सूजी हुई उंगली की तस्वीर दिखाते हुए प्रवीण गोयल ने कहा, ''आप देख सकते हैं कि उसकी उंगली सूजी हुई है और उसके नाखून नीले पड़ गए हैं. उन्होंने दोहराया कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कहा जा रहा है वह अच्छी बात नहीं है. परिवार का ये भी कहना है कि यह बात पुणे ग्रामीण पुलिस से वेरीफाई की जा सकती है.

सिया और चेतन पर 18 जून को केतन की हत्या का आरोप

पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस आरोपी सिया गोयल और उनके प्रेमी चेतन चौधरी की जिंदगी के कई पहलुओं की जांच कर रही है. केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को लोहगढ़ किले में एक चट्टान से गिरने से हुई थी. दोनों पर किले से धक्का देकर हत्या करने का आरोप है. आरोप है कि गोयल और चौधरी ने उन्हें मारने की साजिश रची, क्योंकि गोयल, केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी. अग्रवाल और गोयल की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी.

सिया और चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

उधर, पुणे की एक कोर्ट ने शुक्रवार (03 जुलाई) को 25 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.एम. विभूते के समक्ष पेश किया गया था. अभियोजन पक्ष ने पुलिस हिरासत को तीन दिन और बढ़ाने का आग्रह किया था लेकिन कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया.

केतन अग्रवाल मर्डर केस: चैट में कोड वर्ड और निकनेम का दावा, सिया-चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत