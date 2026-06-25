पुणे के 26 वर्षीय व्यापारी केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले में हुई हत्या मामले में रोज ही नए खुलासे हो रहे हैं. आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने कबूला है कि दोनों ने मिलकर केतन को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी. पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि साल 2025 की दीपावली के दौरान एक पार्टी में सिया और चेतन की पहली बार मुलाकात हुई थी. वहीं से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और फिर प्यार हो गया. हालांकि, सिया के घरवाले केतन से उसकी शादी तय कर चुके थे. खुद सिया ने ही केतन के लिए हां की थी.

चेतन से प्यार हो जाने के बाद सिया को अपना मंगेतर केतन रोड़ा लगने लगा. इसके बाद वह शादी से टालमटोल करने लगी. पुलिस का मानना है कि इसी दबाव और प्रेम संबंधों के चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

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चेतन की नाराजगी पर सिया ने फाड़ा था पासपोर्ट

पुलिस की पूछताछ में सिया और चेतन ने बताया है कि चेतन को पसंद नहीं था कि सिया-केतन प्री-वेडिंग शूट के लिए बाली जा रहे थे. चेतन की नाराजगी देखते हुए सिया ने केतन का पासपोर्ट फाड़ दिया था. एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद केतन को जब उसका पासपोर्ट नहीं मिला तो उसे बाली ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी.

सिया-चेतन के बीच 2004 कॉल्स, 238 घंटे तक बात

केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले में खाई में धक्का देकर मारने की आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी पिछले 6 महीने से लगातार संपर्क में थे. दोनों ने एक-दूसरे को 2004 बार फोन किया था और कुल 238 घंटे बातचीत की थी. दोनों के बीच फोन पर कई बार दो-तीन घंटे से ज्यादा भी बातचीत हुई. पुलिस को संदेह है कि सिया और चेतन के बीच इतनी ज्यादा बातचीत उस साजिश का हिस्सा थी, जिसके तहत 18 जून को केतन की कथित तौर पर हत्या कर दी गई.

घटना के दिन सिया (20) और चेतन (22) कथित तौर पर एक कैफे में मिले थे और केतन (26) को रास्ते से हटाने की साजिश को अंतिम रूप दिया था. अधिकारी ने कहा कि इस साजिश में किले में एक ऐसी जगह की पहचान भी शामिल थी, जहां से केतन को खाई में धकेला जा सके.

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