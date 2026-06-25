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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदिवाली पार्टी में सिया को चेतन से हुआ था प्यार, केतन से पहले से तय थी शादी, कैफे में रची हत्या की साजिश

दिवाली पार्टी में सिया को चेतन से हुआ था प्यार, केतन से पहले से तय थी शादी, कैफे में रची हत्या की साजिश

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे पुलिस को पता चला है कि चेतन और सिया एक दिवाली पार्टी में मिले थे जहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई. इससे पहले सिया केतन अग्रवाल से शादी के लिए हामी भर चुकी थी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 25 Jun 2026 09:45 AM (IST)
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पुणे के 26 वर्षीय व्यापारी केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले में हुई हत्या मामले में रोज ही नए खुलासे हो रहे हैं. आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने कबूला है कि दोनों ने मिलकर केतन को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी. पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि साल 2025 की दीपावली के दौरान एक पार्टी में सिया और चेतन की पहली बार मुलाकात हुई थी. वहीं से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और फिर प्यार हो गया. हालांकि, सिया के घरवाले केतन से उसकी शादी तय कर चुके थे. खुद सिया ने ही केतन के लिए हां की थी. 

चेतन से प्यार हो जाने के बाद सिया को अपना मंगेतर केतन रोड़ा लगने लगा. इसके बाद वह शादी से टालमटोल करने लगी. पुलिस का मानना है कि इसी दबाव और प्रेम संबंधों के चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

यह भी पढ़ें: केतन हत्याकांड में अब करीबी दोस्त नीरज करेगा खुलासे! चेतन को दिया था अपना फोन, सिया से कई बार हुई बात

चेतन की नाराजगी पर सिया ने फाड़ा था पासपोर्ट

पुलिस की पूछताछ में सिया और चेतन ने बताया है कि चेतन को पसंद नहीं था कि सिया-केतन प्री-वेडिंग शूट के लिए बाली जा रहे थे. चेतन की नाराजगी देखते हुए सिया ने केतन का पासपोर्ट फाड़ दिया था. एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद केतन को जब उसका पासपोर्ट नहीं मिला तो उसे बाली ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी. 

सिया-चेतन के बीच 2004 कॉल्स, 238 घंटे तक बात 

केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले में खाई में धक्का देकर मारने की आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी पिछले 6 महीने से लगातार संपर्क में थे. दोनों ने एक-दूसरे को 2004 बार फोन किया था और कुल 238 घंटे बातचीत की थी. दोनों के बीच फोन पर कई बार दो-तीन घंटे से ज्यादा भी बातचीत हुई. पुलिस को संदेह है कि सिया और चेतन के बीच इतनी ज्यादा बातचीत उस साजिश का हिस्सा थी, जिसके तहत 18 जून को केतन की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. 

घटना के दिन सिया (20) और चेतन (22) कथित तौर पर एक कैफे में मिले थे और केतन (26) को रास्ते से हटाने की साजिश को अंतिम रूप दिया था. अधिकारी ने कहा कि इस साजिश में किले में एक ऐसी जगह की पहचान भी शामिल थी, जहां से केतन को खाई में धकेला जा सके.

यह भी पढ़ें: Ketan Murder Case: थकने का बहाना कर बैठना था सिया का सिग्नल, जैसे ही बैठी, चेतन ने दिया धक्का

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 25 Jun 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Ketan Agarwal Murder Case
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