'अब बिना टाइम दिए...', टैक्सी-रिक्शा चालकों को महाराष्ट्र सरकार का अल्टीमेटम!

महाराष्ट्र में रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा सीखने को लेकर देवेंद्र फडणवीस सरकार सख्त हो गई है. सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार (19 अगस्त) प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टैक्सी ड्राइवर्स का मराठी का व्यावहारिक ज्ञान होना अनिवार्य है. इस नियम का क्रियान्वयन कल, 20 अगस्त से किया जाएगा. जिन चालकों को व्यावहारिक मराठी का ज्ञान नहीं होगा, उन्हें पहले एक महीने का नोटिस दिया जाएगा.

मंत्री ने आगे कहा कि इस अवधि में मराठी का ज्ञान हासिल नहीं करने पर उनका बैज तीन महीने तक निलंबित कर दिया जाएगा. इसके बाद भी जानबूझकर मराठी सीखने से इनकार करने पर बैज और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.



महाराष्ट्र के रिक्शा-टैक्सी चालकों के लिए कोंकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ की ओर से पिछले 105 दिनों से ‘हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे मराठी भाषा अभियान’ चलाया गया. इस अभियान को करीब 1 लाख 65 हजार 600 गैर-मराठी रिक्शा-टैक्सी चालकों ने प्रतिसाद देते हुए मराठी का प्रशिक्षण लिया.

ट्रेंड ड्राइवर्स को बांटे गए सर्टिफिकेट

ठाणे के गडकरी रंगायतन में पद्मश्री वरिष्ठ साहित्यकार मधु मंगेश कर्णिक, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री उदय सामंत की उपस्थिति में प्रशिक्षण में शामिल चालकों को प्रमाणपत्र दिए गए. परिवहन मंत्री के रूप में प्रताप सरनाईक ने इन सभी चालकों को बधाई दी.

'नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा'

मंत्री सरनाईक ने ये भी कहा कि राज्य में 1989 से लागू नियम के अनुसार रिक्शा और टैक्सी चलाने के लिए व्यावहारिक मराठी का ज्ञान आवश्यक है. 12 अगस्त 2026 को की गई संबंधित कानूनी व्यवस्था के अनुसार अब इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा.

'रोजगार छीनना सरकार का उद्देश्य नहीं'

महाराष्ट्र में देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले नागरिकों को रोजगार मिले, यह सरकार की भूमिका है. मुंबई ने हमेशा देशभर से आए नागरिकों को अपनाया है. हालांकि, महाराष्ट्र की भाषा और संस्कृति के गौरव को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद मराठी के प्रचार, प्रसार और संरक्षण के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है, ऐसा मंत्री सरनाईक ने कहा.

'कानून के दायरे में होगा सख्त एक्शन'

परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि मराठी नहीं सीखेंगे, मराठी नहीं बोलेंगे, ऐसी भूमिका अपनाने वाले चालकों के खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई करना परिवहन विभाग का कर्तव्य है. ऐसे चालकों को अब कोई अतिरिक्त मानवीय समयसीमा दिए बिना कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

नया बैज देते समय वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए मराठी ज्ञान की जांच

राज्य में अब तक करीब 9 लाख 65 हजार रिक्शा-टैक्सी परमिट और बैज दिए गए हैं. आगे से नया परमिट और बैज देते समय चालक को व्यावहारिक मराठी का ज्ञान है या नहीं, इसकी आरटीओ अधिकारी प्रत्यक्ष बातचीत के जरिए जांच करेंगे और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे. व्यावहारिक मराठी का ज्ञान होने की पुष्टि के बाद ही बैज दिया जाएगा.

फर्जी डोमिसाइल प्रमाणपत्रों की भी होगी जांच

रिक्शा-टैक्सी परमिट या बैज प्राप्त करने के लिए फर्जी डोमिसाइल प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल की शिकायतें मिली हैं. ऐसे प्रमाणपत्रों की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं. संबंधित व्यक्ति वास्तव में महाराष्ट्र में पिछले 15 वर्षों से रह रहा है या नहीं, इसकी जरूरत पड़ने पर प्रत्यक्ष सत्यापन और पुलिस के माध्यम से जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में आरटीओ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.

मंत्री सरनाईक ने बताया कि इस पूरे अभियान की जिम्मेदारी अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवी गायकवाड को सौंपी गई है. अगले महीने के अंत तक इस अभियान की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.

महामंडल के माध्यम से 57 करोड़ रुपये का प्रावधान

सरनाईक ने बताया कि रिक्शा-टैक्सी चालकों के कल्याण के लिए स्थापित आनंद दिघे के नाम वाले महामंडल के सदस्यों की संख्या 37 हजार से अधिक हो गई है. इस महामंडल के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए करीब 57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. विद्यार्थियों के लिए योजनाएं, रिक्शा चालक को 65 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली 10 हजार रुपये की सहायता, गंभीर बीमारी या इलाज के लिए आर्थिक मदद समेत विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं.