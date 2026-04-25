'शिकायत जायज हो सकती है लेकिन...', राघव चड्ढा के पार्टी छोड़ने पर बोले योगेंद्र यादव

आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत अन्य सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर सियासत गरमा गई है. राघव के बीजेपी में जाने के बाद नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं. सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा कि आज जो हुआ है वह सिर्फ कुछ लोगों द्वारा दुर्व्यवहार महसूस करने के कारण पार्टी छोड़ने का मामला नहीं है.

उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा की शिकायत जायज हो सकती है, लेकिन उनके खिलाफ 100 अन्य लोगों की भी शिकायतें हो सकती हैं. यह दलबदल विरोधी कानून की भावना को पूरी तरह से नष्ट करता है. संविधान की भावना के खिलाफ जाता है और लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर करता है. उन्होंने कहा कि अगर आप कर सकते हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए आगे क्यों न बढ़ें?

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मैं आप के लिए कोई शांति नहीं रखता- योगेंद्र यादव

योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि मैं आप के लिए कोई शांति नहीं रखता. उन्होंने कहा कि मैंने इनमें से किसी भी सहकर्मी से कभी बात नहीं की. मैंने कभी आम आदमी पार्टी को डिफेंड नहीं किया. योगेंद्र यादव ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी को एक ऐसी जगह में बदल दिया है, जहां आप केवल सत्ता की खातिर आते हैं.

राघव चड्ढा पर साधा निशाना

राघव चड्ढा को लेकर उन्होंने कहा कि दल-बदल विरोधी कानून की मूल भावना को क्यों नष्ट किया जा रहा है? यह संविधान की भावना के विरुद्ध है. यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि अगर आपको सब कुछ दे दिया जाए उसके बाद भी यह कैसा हुआ.

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसे मुमकिन है. योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक पार्टी, एक नेता यही मॉडल आज देश पर थोपा जा रहा है. बता दें कि राघव चड्ढा ने दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों के साथ पार्टी छोड़ दी है.

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