कोटा में NEET के छात्र ने की आत्महत्या, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव

राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में एक बार फिर कोचिंग छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है. बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के कोरल पार्क स्थित कोचिंग हब में शुक्रवार (24 अप्रैल) की देर शाम एक नीट अभ्यर्थी ने अपने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर जीवन समाप्त कर लिया.

मृतक की पहचान 21 वर्षीय अलवीन कुमार पुत्र संजू के रूप में हुई है. जो झारखंड का रहने वाला था और पिछले एक वर्ष से कोटा में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था. वह गोयल रेजिडेंसी हॉस्टल में रह रहा था. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. इस घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई.

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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया. साथ ही छात्र के कमरे को सील कर दिया गया है.

मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि पुलिस जांच कर रही है. मौके से किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है. पुलिस द्वारा आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

परिजनों को दी गई आत्महत्या की जानकारी

बोरखेड़ा थाने के एएसआई करतार सिंह के ने बताया घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है. परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद शनिवार (25 अप्रैल) को पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव उन्हें सौंपा जाएगा.

कोटा में लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने एक बार फिर कोचिंग छात्रों के मानसिक दबाव और तनाव को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इस तरह के मामले लगातार सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं. पुलिस हॉस्टल प्रशासन से भी पूछताछ कर रही है.

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