कट्टरपंथी नोट्स, ISIS लिंक! मुंबई के मीरा रोड मामले के आरोपी जुबैर के ठिकानों पर छापेमारी में बड़ा खुलासा
Mira Road Attack: मुंबई के मीरा रोड मामले में ATS ने बड़ा एक्शन लिया है. आरोपी जैब जुबैर अंसारी के मुंबई समेत ठाणे के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है. इस छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.
- आरोपी ने नोट्स में ISIS, जिहाद, गाजा शब्दों का जिक्र किया.
मुंबई के मीरा रोड पर दो हिंदू गार्डों पर धर्म पूछकर हमले के मामले के मामले को जांच अधिकारियों ने एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) को सौंप दिया है क्योंकि अधिकारियों को शुरुआती जांच में आरोपी के संभावित मकसद को लेकर संदेह था. अब इस मामले में महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने बड़ा एक्शन लिया है. आरोपी जैब जुबैर अंसारी के मुंबई समेत ठाणे के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है. इस छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.
कुर्ला और मीरा रोड में आरोपी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज (मोबाइल, लैपटॉप/टैब, पेन ड्राइव) बरामद किया है. इन ठिकानों पर से कुछ दस्तावेज और साहित्य सामग्री भी बरामद किए गए. ATS को शक है कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन के 'रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल' मोड्यूल का मोहरा बन चुका था. आरोपी के मोबाइल से जानकारी मिली है कि वो लगातार भड़काऊ कंटेंट भी देखता था.
बरामद नोट्स में- ISIS, गाजा और जिहाद जैसे शब्दों का जिक्र
ATS की टीम जब आरोपी के घर पर पहुंची और तलाशी ली, तो मौके से कथित तौर पर ISIS से जुड़ी संदिग्ध और कट्टरपंथी सामग्री मिली. इसके अलावा हाथ से लिखे नोट्स भी मिले जिनमें से एक में उसने खुद को आतंकी संगठन से जोड़ने की इच्छा जाहिर की थी. सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने एक नोट में “ISIS”, “लोन वुल्फ”, “जिहाद” और “गाज़ा” जैसे शब्द लिखे थे. नोट में कुछ वाक्य भी पाए गए, जैसे- “LONE WOLVES WILL POUNCE ON YOU, You mushrikeen will see real jihad in bilad Hind from now!” इसके अलावा कुछ असंगत बातें भी लिखी गई थीं, जैसे“People, family, wives, parents… will leave you. May Allah guide them. Gaza will only be free by…”. ATS इन नोटों की जांच कर रही है.
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा?
वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीरा रोड के नायानगर मामले पर बड़ा बयान दिया है. सोलापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला 'सेल्फ रेडिकलाइजेशन'का प्रतीत होता है. मुख्यमंत्री के अनुसार, आरोपी युवक के घर से कुछ किताबें और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है.
उन्होंने बताया कि यह युवक अमेरिका में रहता है और हाल ही में यहां आया था. प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि वह कट्टरपंथ की ओर झुक गया था और उसके मन में 'जिहाद' के नाम पर हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला करने का विचार था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया.
क्या है मामला?
दरअसल, यह घटना मीरा रोड के नयानगर इलाके में स्थित एक निर्माणधीन इमारत की है. यहां 27 अप्रैल (सोमवार) को 2 सिक्योरिटी गार्ड सुब्रतो सेन और राजकुमार मिश्रा तैनात थे. 31 वर्षिय जुबैर दोनों गार्ड से उनका धर्म पूछकर उन्हें कलमा पढ़ने को को कहा था. जब गार्ड ने मना किया तो आरोपी ने दोनों गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में घायल वॉचमैन सुब्रतो सेन और राजकुमार मिश्रा जख्मी हो गए. घटना की सूचना मिलते ही नया नगर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के बाद दोनों घायलों को मौके से कुछ ही दूर स्थित वॉकहार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
घायल राज केशर मिश्रा की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और उन्हें ICU में रखा गया है. अस्पताल लाए जाने के समय भी उनकी स्थिति बेहद नाजुक थी, जिसके चलते डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी करने का फैसला लिया था. सर्जरी के बाद भी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं. वहीं, दूसरे घायल सुभ्रतो की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं.
दो सुरक्षा गार्डों पर चाकू से हमला, इलाके में तनाव, ATS भी जांच में शामिल
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Source: IOCL