हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकट्टरपंथी नोट्स, ISIS लिंक! मुंबई के मीरा रोड मामले के आरोपी जुबैर के ठिकानों पर छापेमारी में बड़ा खुलासा

कट्टरपंथी नोट्स, ISIS लिंक! मुंबई के मीरा रोड मामले के आरोपी जुबैर के ठिकानों पर छापेमारी में बड़ा खुलासा

Mira Road Attack: मुंबई के मीरा रोड मामले में ATS  ने बड़ा एक्शन लिया है. आरोपी जैब जुबैर अंसारी के मुंबई समेत ठाणे के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है. इस छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. 

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 28 Apr 2026 04:42 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आरोपी ने नोट्स में ISIS, जिहाद, गाजा शब्दों का जिक्र किया.

मुंबई के मीरा रोड पर दो हिंदू गार्डों पर धर्म पूछकर हमले के मामले के मामले को जांच अधिकारियों ने एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS)  को सौंप दिया है क्योंकि अधिकारियों को शुरुआती जांच में आरोपी के संभावित मकसद को लेकर संदेह था. अब इस मामले में महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS)  ने बड़ा एक्शन लिया है. आरोपी जैब जुबैर अंसारी के मुंबई समेत ठाणे के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है. इस छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. 

कुर्ला और मीरा रोड में आरोपी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान के दौरान  कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज (मोबाइल, लैपटॉप/टैब, पेन ड्राइव) बरामद किया है. इन ठिकानों पर से कुछ दस्तावेज और साहित्य सामग्री भी बरामद किए गए. ATS को शक है कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन के 'रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल' मोड्यूल का मोहरा बन चुका था. आरोपी के मोबाइल से जानकारी मिली है कि वो लगातार भड़काऊ कंटेंट भी देखता था. 

बरामद नोट्स में- ISIS, गाजा और जिहाद जैसे शब्दों का जिक्र

ATS की टीम जब आरोपी के घर पर पहुंची और तलाशी ली, तो मौके से कथित तौर पर ISIS से जुड़ी संदिग्ध और कट्टरपंथी सामग्री मिली. इसके अलावा हाथ से लिखे नोट्स भी मिले जिनमें से एक में उसने खुद को आतंकी संगठन से जोड़ने की इच्छा जाहिर की थी. सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने एक नोट में “ISIS”, “लोन वुल्फ”, “जिहाद” और “गाज़ा” जैसे शब्द लिखे थे. नोट में कुछ वाक्य भी पाए गए, जैसे- “LONE WOLVES WILL POUNCE ON YOU, You mushrikeen will see real jihad in bilad Hind from now!” इसके अलावा कुछ असंगत बातें भी लिखी गई थीं, जैसे“People, family, wives, parents… will leave you. May Allah guide them. Gaza will only be free by…”. ATS इन  नोटों की जांच कर रही है. 

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा?

वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीरा रोड के नायानगर मामले पर बड़ा बयान दिया है. सोलापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला 'सेल्फ रेडिकलाइजेशन'का प्रतीत होता है. मुख्यमंत्री के अनुसार, आरोपी युवक के घर से कुछ किताबें और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है.

उन्होंने बताया कि यह युवक अमेरिका में रहता है और हाल ही में यहां आया था. प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि वह कट्टरपंथ की ओर झुक गया था और उसके मन में 'जिहाद' के नाम पर हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला करने का विचार था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया.

क्या है मामला?

दरअसल, यह घटना  मीरा रोड के नयानगर इलाके में स्थित एक निर्माणधीन इमारत की है. यहां  27 अप्रैल (सोमवार) को 2 सिक्योरिटी गार्ड सुब्रतो सेन और राजकुमार मिश्रा तैनात थे.  31 वर्षिय जुबैर दोनों गार्ड से उनका धर्म पूछकर उन्हें कलमा पढ़ने को को कहा था. जब गार्ड ने मना किया तो आरोपी ने दोनों गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में घायल वॉचमैन सुब्रतो सेन और राजकुमार मिश्रा जख्मी हो गए. घटना की सूचना मिलते ही नया नगर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के बाद दोनों घायलों को मौके से कुछ ही दूर स्थित वॉकहार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

घायल राज केशर मिश्रा की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और उन्हें ICU में रखा गया है. अस्पताल लाए जाने के समय भी उनकी स्थिति बेहद नाजुक थी, जिसके चलते डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी करने का फैसला लिया था. सर्जरी के बाद भी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं. वहीं, दूसरे घायल सुभ्रतो की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं. 

दो सुरक्षा गार्डों पर चाकू से हमला, इलाके में तनाव, ATS भी जांच में शामिल

और पढ़ें

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read More
Published at : 28 Apr 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Maharashtra ATS MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
कट्टरपंथी नोट्स, ISIS लिंक! मुंबई के मीरा रोड मामले के आरोपी जुबैर के ठिकानों पर छापेमारी में बड़ा खुलासा
कट्टरपंथी नोट्स, ISIS लिंक! मुंबई के मीरा रोड मामले के आरोपी जुबैर के ठिकानों पर छापेमारी में बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र
Mumbai News: मुंबई GRP को मिला धमकी भरा कॉल, रेलवे स्टेशन और आर्मी ऑफिस हैं टारगेट! जांच जारी
मुंबई GRP को मिला धमकी भरा कॉल, रेलवे स्टेशन और आर्मी ऑफिस हैं टारगेट! जांच जारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग बेहाल, नागपुर में 10 दिनों में 13 लोगों की मौत
महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग बेहाल, नागपुर में 10 दिनों में 13 लोगों की मौत
महाराष्ट्र
तरबूज खाने से 4 लोगों की मौत मामले में बड़ा अपडेट, पुलिस कर रही पूछताछ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
तरबूज खाने से 4 लोगों की मौत मामले में बड़ा अपडेट, पुलिस कर रही पूछताछ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
Advertisement

वीडियोज

Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला?
Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला? | BJP | TMC | News
Strait of Hormuz : होर्मुज निकला ईरान का सबसे घातक हथियार! | US-Iran War Update | Trump
US-Iran War Update : Trump के शिकंजे में फंसा Pakistan, ईरान ने हाथ खींचकर सबको चौंकाया ! |
US vs Iran War 2026 : होर्मुज में अमेरिका की महा-नाकेबंदी! तैनात किए सबसे घातक Fighter Jets |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 5 खिलाड़ी? वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 5 खिलाड़ी? वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
साउथ सिनेमा
राजामौली की 'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
इंडिया
पाकिस्तान की जिसने की हालत खराब, रूस ने भेजा वो S-400 डिफेंस सिस्टम, भारत 5 और मंगाएगा
पाकिस्तान की जिसने की हालत खराब, रूस ने भेजा वो S-400 डिफेंस सिस्टम, भारत 5 और मंगाएगा
हेल्थ
Cancer In Kids: बच्चों में दिख रहे ये संकेत हो सकते हैं चाइल्डहुड कैंसर का कारण, ऐसे करें पहचान
बच्चों में दिख रहे ये संकेत हो सकते हैं चाइल्डहुड कैंसर का कारण, ऐसे करें पहचान
एग्रीकल्चर
सूखा प्रभावित इलाकों में किसान करें इस चीज की खेती, कम पानी में होगा ज्यादा मुनाफा
सूखा प्रभावित इलाकों में किसान करें इस चीज की खेती, कम पानी में होगा ज्यादा मुनाफा
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget