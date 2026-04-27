Mira Bhayandar News: दो सुरक्षा गार्डों पर चाकू से हमला, इलाके में तनाव, ATS भी जांच में शामिल

मीरा भायंदर में दो सुरक्षा गार्डों पर हुए चाकू हमले के बाद इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया है. सोमवार तड़के करीब 4 बजे नया नगर इलाके में रहने वाले 31 वर्षीय आरोपी जैब जुबेर अंसारी ने निर्माणाधीन इमारत के सुरक्षा गार्ड पर अचानक चाकू से हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आए दूसरे सुरक्षा गार्ड पर भी उसने हमला किया. इस घटना में एक सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मीरा रोड के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

मामूली बात को लेकर गार्ड पर चाकू से हमला

जानकारी के अनुसार, अस्मिता क्लब के पास निर्माणाधीन इमारत में तैनात सुरक्षा गार्ड राजकुमार मिश्रा अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे. इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते आरोपी ने राजकुमार मिश्रा पर चाकू से कई वार कर दिए. उन्हें बचाने पहुंचे दूसरे गार्ड सुब्रोतो सेन भी हमले में जख्मी हो गए.

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना के बाद नया नगर पुलिस ने सुब्रोतो सेन की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी जैब जुबेर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले ने धार्मिक रंग पकड़ लिया है, जिसके बाद कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने नया नगर पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की. इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है.

मामले को लेकर ATS की टीम भी सक्रिय

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, आरोपी का जन्म मुंबई के कुर्ला इलाके में हुआ था. वर्ष 2000 से 2019 तक वह अमेरिका में रहा और 2019 में मीरा रोड के नया नगर इलाके में आकर बस गया. बताया जा रहा है कि वह ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाता था. अब इस मामले की जांच के लिए ATS की टीम भी सक्रिय हो गई है, जिससे पूरे प्रकरण की गंभीरता और बढ़ गई है.