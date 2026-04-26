Deoghar News: झारखंड ATS ने देवघर से दबोचे 3 संदिग्ध, अमेरिका निर्मित पिस्तौल जब्त, पूछताछ जारी
Deoghar News In Hindi: झारखंड एटीएस ने देवघर से तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है, पकड़े गए अपराधियों के पास सात कारतूस और 2 पिस्तौल बरामद हुई है. इनमें एक अमेरिकी निर्मित है.
झारखंड के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने देवघर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, एटीएस की टीम ने देवघर से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. एटीएस को पकड़े गए अपराधियों के पास से अमेरिका निर्मित एक पिस्तौल बरामद हुई हैं. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
इस संबंध में अधिकारियों ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया है कि गोपनीय सूचना के आधार पर शुक्रवार (24 अप्रैल 2026) को नगर थाना क्षेत्र में एक अभियान चलाया गया. इसी अभियान के तहत तीन लोगों को पकड़ा गया है. इनके पास से कारतूस और पिस्तौल बरामद की गई हैं.
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सात कारतूस और दो पिस्तौल बरामद
वहीं कार्रवाई को लेकर देवघर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रवीण पुष्कर ने मीडिया को जानकारी देते हुए है कि बताया, ‘‘छापेमारी के दौरान तीन लोगों को पकड़ा गया. उनके पास से सात कारतूस और दो पिस्तौल बरामद की गईं, जिनमें से एक अमेरिका निर्मित है.’’
पकड़े गए बदमाशों का है आपराधिक इतिहास
पुलिस अधीक्षक (एटीएस) राजकुमार मेहता ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से दो देवघर शहर के निवासी हैं और ‘‘उनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. उनके खिलाफ बिहार के मुंगेर और जमुई जिलों के साथ-साथ झारखंड के देवघर और दुमका में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.’’
न्यायिक हिरासत में भेजे गए अपराधी
पुलिस अधीक्षक (एटीएस) राजकुमार मेहता ने आगे बताया कि मुंगेर निवासी परवेज उन्हें हथियारों की आपूर्ति कर रहा था. अधिकारी ने बताया, ‘‘आरोपियों को विधिक कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस बाद में पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए अदालत से अनुरोध करेगी.’’ पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ में कई चौकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है.
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Source: IOCL