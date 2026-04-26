हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडDeoghar News: झारखंड ATS ने देवघर से दबोचे 3 संदिग्ध, अमेरिका निर्मित पिस्तौल जब्त, पूछताछ जारी

Deoghar News: झारखंड ATS ने देवघर से दबोचे 3 संदिग्ध, अमेरिका निर्मित पिस्तौल जब्त, पूछताछ जारी

Deoghar News In Hindi: झारखंड एटीएस ने देवघर से तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है, पकड़े गए अपराधियों के पास सात कारतूस और 2 पिस्तौल बरामद हुई है. इनमें एक अमेरिकी निर्मित है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 26 Apr 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने देवघर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, एटीएस की टीम ने देवघर से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. एटीएस को पकड़े गए अपराधियों के पास से अमेरिका निर्मित एक पिस्तौल बरामद हुई हैं. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

इस संबंध में अधिकारियों ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया है कि  गोपनीय सूचना के आधार पर शुक्रवार (24 अप्रैल 2026) को नगर थाना क्षेत्र में एक अभियान चलाया गया. इसी अभियान के तहत तीन लोगों को पकड़ा गया है. इनके पास से कारतूस और पिस्तौल बरामद की गई हैं.

Raghav Chadha News: राघव चड्ढा पर इरफान अंसारी का बड़ा बयान- 'राजनीति में खरीद-फरोख्त...'

सात कारतूस और दो पिस्तौल बरामद

वहीं कार्रवाई को लेकर देवघर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रवीण पुष्कर ने मीडिया को जानकारी देते हुए है कि बताया, ‘‘छापेमारी के दौरान तीन लोगों को पकड़ा गया. उनके पास से सात कारतूस और दो पिस्तौल बरामद की गईं, जिनमें से एक अमेरिका निर्मित है.’’

पकड़े गए बदमाशों का है आपराधिक इतिहास

पुलिस अधीक्षक (एटीएस) राजकुमार मेहता ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से दो देवघर शहर के निवासी हैं और ‘‘उनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. उनके खिलाफ बिहार के मुंगेर और जमुई जिलों के साथ-साथ झारखंड के देवघर और दुमका में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.’’

न्यायिक हिरासत में भेजे गए अपराधी

पुलिस अधीक्षक (एटीएस) राजकुमार मेहता ने आगे बताया कि मुंगेर निवासी परवेज उन्हें हथियारों की आपूर्ति कर रहा था. अधिकारी ने बताया, ‘‘आरोपियों को विधिक कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस बाद में पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए अदालत से अनुरोध करेगी.’’ पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ में कई चौकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है.

Jharkhand News: भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का बदला समय, KG से 12वीं तक के लिए नया शेड्यूल जारी

Published at : 26 Apr 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Deoghar News ATS Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
Deoghar News: झारखंड ATS ने देवघर से दबोचे 3 संदिग्ध, अमेरिका निर्मित पिस्तौल जब्त, पूछताछ जारी
झारखंड ATS ने देवघर से दबोचे 3 संदिग्ध, अमेरिका निर्मित पिस्तौल जब्त, पूछताछ जारी
झारखंड
Raghav Chadha News: राघव चड्ढा पर इरफान अंसारी का बड़ा बयान- 'राजनीति में खरीद-फरोख्त...'
राघव चड्ढा पर कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान- 'राजनीति में खरीद-फरोख्त...'
झारखंड
Jharkhand News: भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का बदला समय, KG से 12वीं तक के लिए नया शेड्यूल जारी
झारखंड: भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का बदला समय, KG से 12वीं तक के लिए नया शेड्यूल जारी
झारखंड
अप्रैल में ही आसमान से बरसने लगी आग! MP, झारखंड समेत छत्तीसगढ़ में तापमान 45 डिग्री के पार
अप्रैल में ही आसमान से बरसने लगी आग! MP, झारखंड समेत छत्तीसगढ़ में तापमान 45 डिग्री के पार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्विस एयर के प्लेन में टेकऑफ के दौरान लगी आग, 232 यात्री थे सवार
दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्विस एयर के प्लेन में टेकऑफ के दौरान लगी आग, 232 यात्री थे सवार
महाराष्ट्र
ट्रंप के कार्यक्रम में शूटिंग पर प्रियंका चतुर्वेदी का पहला रिएक्शन, अमेरिका को बताया 'नरक' जैसा देश
ट्रंप के कार्यक्रम में शूटिंग पर प्रियंका चतुर्वेदी का पहला रिएक्शन, अमेरिका को बताया 'नरक' जैसा देश
आईपीएल 2026
आज चेन्नई और गुजरात का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब 
आज चेन्नई और गुजरात का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब 
विश्व
'होर्मुज में नाकेबंदी और धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं', अमेरिका से वार्ता पर पेजेशकियान की शहबाज शरीफ को दो टूक
'नाकेबंदी और धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं', अमेरिका से वार्ता पर पेजेशकियान की शहबाज को दो टूक
बॉलीवुड
Video: रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
विश्व
US Firing: व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
दिल्ली NCR
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
ब्यूटी
Bengali Kohl Eye Look: बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल
बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget