महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई बडे़ फैसले लिए गए. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 42 लाख 30 हजार 783 किसानों को अगले तीन महीने तक मुफ्त अनाज मिलेगा. आर्थिक धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं की संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया तेज होगी. इसके साथ ही नंदुरबार जिले की नर्मदा-तापी रिवर्स लिंक योजना के लिए 5,548 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई है.

हेल्थ साइंस के प्रोफेशनल डिग्री कोर्स करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर EBC, SEBC, EWS वर्ग के स्टूडेंट्स को डॉ. पंजाबराव देशमुख छात्रावास निर्वाह भत्ता योजना के तहत संशोधित दरों से भत्ता दिया जाएगा. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 32 (B) और 53 (1A) में संशोधन को मंजूरी के अलावा कई अन्य फैसले लिए गए हैं.

महाराष्ट्र कैबिनेट के अहम फैसले

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 42 लाख 30 हजार 783 किसानों को अगले तीन महीने तक मुफ्त अनाज मिलेगा. राज्य के 33 जिलों के ऐसे किसान, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में हैं और DBT योजना में शामिल नहीं हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा. इसमें 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं शामिल होगा. (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग)

नंदुरबार जिले की नर्मदा-तापी रिवर्स लिंक योजना के लिए 5,548 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी. इसके तहत छह रिवर्स लिंक बांधों की योजना बनाई गई है. इससे क्षेत्र के लगभग 26,526 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा. साथ ही 11.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा. (जल संसाधन विभाग)

आर्थिक धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं की संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया तेज होगी. इसके लिए स्वतंत्र MPID न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी. मामलों का निपटारा 90 दिनों के भीतर करने की समय-सीमा तय की गई है. इसके लिए महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के (वित्तीय संस्थानों में) हितों का संरक्षण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई. (गृह विभाग)

राजस्व विभाग के अर्ध-न्यायिक मामलों के लिए रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा. इन मामलों के निपटारे के लिए ‘एक जिला, एक अपील’ का प्रावधान भी लागू किया जाएगा. इसके लिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 में संशोधन को मंजूरी दी गई. (राजस्व विभाग)

स्वास्थ्य विज्ञान के व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों के आर्थिक रूप से कमजोर (EBC, SEBC, EWS) वर्ग के विद्यार्थियों को डॉ. पंजाबराव देशमुख छात्रावास निर्वाह भत्ता योजना के तहत संशोधित दरों से भत्ता मिलेगा. भोजन, आवास और निर्वाह भत्ते में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जाएगी. (चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग)

शालार्थ प्रणाली में शामिल शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को आर्थिक सशक्तिकरण की सुविधा मिलेगी. इसके लिए RBI में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (NBFC) के माध्यम से वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. (स्कूल शिक्षा विभाग)

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 32 (B) और 53 (1A) में संशोधन को मंजूरी. इससे संबंधित विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. इस संशोधन से निर्धारण शुल्क (Adjudication Fee) और अपील शुल्क की दरों में एकरूपता आएगी. (राजस्व विभाग)

कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक अधिनियम, 1997 और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक अधिनियम, 1989 में संशोधन को मंजूरी. कुलसचिव की नियुक्ति, परिनियम, वित्त एवं लेखा समिति, भवन निर्माण समिति, वार्षिक रिपोर्ट और लेखों से संबंधित परिभाषाओं में एकरूपता लाने के लिए संशोधन किया जाएगा. (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)

निजी अनुदानित स्कूलों के नियमन के लिए व्यापक कानून बनाया जाएगा. इसके लिए महाराष्ट्र निजी अनुदानित स्कूल (विनियमन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई. विधेयक को विधानसभा में पेश करने की भी मंजूरी दी गई. (स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग)

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल एवं अन्य श्रमजीवी कामगार (रोजगार का विनियमन एवं कल्याण) अधिनियम, 1969 और महाराष्ट्र निजी सुरक्षा रक्षक (रोजगार का विनियमन एवं कल्याण) अधिनियम, 1981 में संशोधन को मंजूरी. (श्रम विभाग)

राष्ट्रीय सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 (NCAHP Act, 2021) से एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति को बाहर किया जाएगा. इसके लिए आवश्यक संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई. (चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग)

सरकारी मेडिकल, डेंटल और आयुर्वेदिक कॉलेजों के पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्षों की तरह अब निजी अनुदानित आयुर्वेद और निजी अनुदानित यूनानी कॉलेजों के पुस्तकालयाध्यक्षों को भी सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा. वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना लागू करने को मंजूरी दी गई. (चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग)

महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी. इससे संबंधित संशोधन विधेयक को विधानसभा के समक्ष पेश करने की मंजूरी दी गई. (सामान्य प्रशासन विभाग)

नागपुर जिले की मौदा नगर पंचायत को सरकारी जमीन देने की मंजूरी. इससे नगर पंचायत के लिए प्रशासनिक भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. (राजस्व, पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क विभाग)

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