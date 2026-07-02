मुंबई में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश के आसार, पालघर-रायगढ़ जिलों में स्कूल बंद
Mumbai Weather Update: मुंबई में अगले 3-4 दिनों तक भारी से भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है. विभाग के अनुसार, मुंबई में अगले कुछ घंटों में शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है.
- मुंबई में अगले 3-4 दिन भारी बारिश की संभावना: IMD.
- मुंबई में 24 घंटे भारी बारिश, पालघर-रायगढ़ में अवकाश.
- महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट, सतर्कता बरतें.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई में अगले 3-4 दिनों तक भारी से भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है. विभाग के अनुसार, मुंबई के पश्चिमी हिस्से में समुद्र के ऊपर सक्रिय अत्यधिक तीव्र बारिश पट्टी (Very Intense Rain Bands) के कारण अगले कुछ घंटों में शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है.
मौसम विभाग के अनुसार, सांताक्रूज, अंधेरी, खार, बांद्रा, पवई और कुर्ला में सबसे अधिक बारिश का असर देखने को मिल सकता है. इन इलाकों में 50 से 60 मिमी प्रति घंटे की रफ्तार से भारी बारिश होने का अनुमान है.
पिछले 24 घंटों में मंबई के कई इलाके भारी बारिश से प्रभावित
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में मुंबई के कई इलाकों में 200 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है. मुंबई के शहरी क्षेत्र में, एफ साउथ वार्ड ऑफिस में सबसे अधिक 222.4 मिमी बारिश और उसके बाद जी साउथ वार्ड ऑफिस में 220.4 मिमी, सेवरी कोलीवाड़ा म्युनिसिपल स्कूल में 208.8 मिमी, वडाला के बी. नाडकर्णी पार्क म्युनिसिपल स्कूल में 208.4 मिमी और लोअर परेल के एनएम जोशी मार्ग म्युनिसिपल स्कूल में 202.8 मिमी बारिश दर्ज की गई.
मंबई के पश्चिमी उपनगर की बात करें तो सबसे अधिक एसडब्ल्यूएम सांताक्रूज वर्कशॉप में 238.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद अंधेरी फायर स्टेशन में 225.4 मिमी, सांताक्रूज के नारियलवाड़ी स्कूल 216.4 मिमी, कूपर अस्पताल में 212 मिमी और मारोल फायर स्टेशन में 210 मिमी बारिश दर्ज की गई.
मंबई के पूर्वी उपनगर की बात करें तो यहां सबसे अधिक एस वार्ड ऑफिस में 238.8 मिमी, पासपोली के पवई म्युनिसिपल स्कूल में 234.6 मिमी, विक्रोली के टैगोर नगर म्युनिसिपल स्कूल में 233.2 मिमी, मुलुंड के मिठागर म्युनिसिपल स्कूल में 226 मिमी और मानखुर्द फायर स्टेशन में 222.6 मिमी बारिश दर्ज की गई.
पालघर-रायगढ़ जिलों में स्कूल बंद
मूसलाधार बारिश के अलर्ट और पिछले कई घंटों से जारी लगातार वर्षा को देखते हुए पालघर और रायगढ़ जिला प्रशासन ने गुरुवार (2 जुलाई) को जिले के सभी आंगनवाड़ी, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है.
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो केवल आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें. इसके साथ ही कहा कि सभी मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें.
अगले 4 दिनों तक महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार
गौर हो कि IMD ने अगले चार दिनों तक कोंकण, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इसके अलावा, मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि मुंबई में अगले 4 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने आज विदर्भ के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, इस दौरान गरज, चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है.
महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट
विभाग ने रत्नागिरी और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, यहां अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है. इसके अलावा पालघर, पुणे, सतारा, रायगढ़़, कोल्हापुर, सिंधूगढ़, अमरावती, नागपुर, और गोंडिया के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यहां भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. वहीं, राज्य के अन्य इलाकों जैसे नासिक, जलगांव, और मराठवाड़ा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, यहां गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ सामान्य से भारी बारिश का अनुमान है.