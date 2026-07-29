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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: 1000 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

मुंबई: 1000 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Mumbai News In Hindi: मुंबई पुलिस ने एक बड़े साइबर नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए फर्जी APK फाइलें बनाने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है. 92 फाइलों से अब तक 63 करोड़ की ठगी हो चुकी है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 29 Jul 2026 09:55 PM (IST)
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मुंबई पुलिस के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने साइबर अपराध के एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. पुलिस ने एक ऐसे मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जो अपनी 'APK फैक्ट्री' चलाकर देशभर के साइबर ठगों को फर्जी APK (Android Package Kit) फाइलें बनाकर बेचता था. समय रहते अगर यह गिरफ्तारी नहीं होती, तो यह आरोपी 1000 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के ब्लूप्रिंट को अंजाम तक पहुंचा चुका होता.

मुंबई पुलिस की डीसीपी राजसुधा आर. ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक साइबर ठगी के मामले की जांच के दौरान हुआ. दक्षिण मुंबई के एक व्यक्ति को महानगर गैस का बिल भरने के नाम पर एक लिंक भेजा गया था. जैसे ही उसने लिंक से APK फाइल डाउनलोड की, उसके खाते से 70,000 रुपये उड़ गए. जांच करते हुए पुलिस साइबर ठगों तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ माने जाने वाले 'APK फाइल निर्माता' तक पहुंचने में जरूर सफल हो गई.

63 करोड़ की ठगी कर चुके हैं जालसाज, 1000 करोड़ की थी तैयारी

पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं.

  • 92 फाइलें बिकीं: आरोपी ने अब तक 92 APK फाइलें बेची थीं, जिनका इस्तेमाल कर देशभर में करीब 63 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया जा चुका है.
  • 2,993 शिकायतें: इन फाइलों से जुड़े मामलों में देशभर से 2,993 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 512 केवल महाराष्ट्र और मुंबई से हैं.
  • 1000 करोड़ का खतरा टला: पुलिस ने आरोपी के पास से 967 नई APK फाइलें बरामद की हैं. डीसीपी राजसुधा के मुताबिक, यदि आरोपी इन फाइलों को भी बेचने में सफल हो जाता, तो ठगी का यह आंकड़ा 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता था.

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साइबर ठगों को ऐसे बेचता था फाइल और डेटा

आरोपी सिर्फ फर्जी APK फाइलें ही नहीं बेचता था, बल्कि साइबर अपराधियों को संभावित शिकारों का डेटा भी उपलब्ध कराता था. उसके पास से 37,200 लोगों का बैंकिंग और व्यक्तिगत डेटा बरामद किया गया है.

  • कीमत और नियम: वह एक APK फाइल 15,000 से 20,000 रुपये में बेचता था.
  • वैधता (Validity): प्रत्येक फाइल की वैधता केवल 40 से 45 दिनों तक रहती थी. इसके बाद ठगों को नया फ्रॉड करने के लिए फिर से 15-20 हजार रुपये खर्च करके नई फाइल खरीदनी पड़ती थी.

कैसे काम करती हैं ये फर्जी APK फाइलें?

साइबर ठग इन APK फाइलों के लिंक आम लोगों को 'गैस बिल बकाया', 'RTO चालान', या 'KYC अपडेट' के नाम पर व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए भेजते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति लिंक पर क्लिक करके फाइल इंस्टॉल करता है, उसके मोबाइल फोन और बैंकिंग जानकारी का पूरा एक्सेस (नियंत्रण) ठगों के पास चला जाता है और पलक झपकते ही खाता खाली हो जाता है.

कौन है यह मास्टरमाइंड?

गिरफ्तार आरोपी का नाम एसके मंडल है, जिसे पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है. वह मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है. विज्ञान (Science) स्ट्रीम से ग्रेजुएट इस आरोपी की आईटी सेक्टर में विशेष रुचि थी. उसने सोशल मीडिया के जरिए ही कोडिंग और फर्जी APK फाइलें बनाना सीखा था. वह पिछले कई वर्षों से इस धंधे में सक्रिय था.

फिलहाल मुंबई पुलिस उन साइबर अपराधियों की पहचान करने में जुटी है, जिन्होंने इस मास्टरमाइंड से फाइलें खरीदकर देशभर में लोगों को अपना शिकार बनाया.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 29 Jul 2026 09:54 PM (IST)
Tags :
MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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