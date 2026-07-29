महाराष्ट्र: स्कूलों के बाहर नहीं बिकेगा जंक फूड, FDA सख्त

महाराष्ट्र के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत और पोषण को लेकर राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने एक बेहद अहम फैसला लिया है. राज्य में 22 महीने के बच्चे से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 'फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन' (Food Safety and Nutrition) से जुड़ी गाइडलाइन को अब सख्ती से लागू कर दिया गया है. FDA कमिश्नर और IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे ने ‘Safe Food, Safe Drugs, Safe Maharashtra’ मुहिम के तहत इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं.

महाराष्ट्र में करीब 1 लाख 18 हजार स्कूल हैं, जिनमें लगभग दो करोड़ बच्चे पढ़ते हैं. बच्चों के भोजन और पोषण को लेकर वर्ष 2020 में नियम बनाए गए थे, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते इनका पालन नहीं हो रहा था. इसे देखते हुए 27 जुलाई 2026 को एक नया आदेश जारी कर इन नियमों को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया गया है. यह नियम राज्य के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी (एडेड या अनएडेड) स्कूलों के साथ-साथ स्कूल कैंटीन, मिड-डे मील, हॉस्टल और आंगनवाड़ियों पर भी समान रूप से लागू होंगे.

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FDA की नई गाइडलाइन के 5 बड़े और प्रमुख फैसले

स्कूल परिसर के अंदर और बाहर 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, शुगर और सॉल्ट (HFSS) वाले खाद्य व पेय पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है. इनमें प्रोसेस्ड फूड, आइसक्रीम, चॉकलेट, मीठे उत्पाद और कोल्ड ड्रिंक्स शामिल हैं.

कैंटीन और मिड-डे मील के लिए FSSAI लाइसेंस अनिवार्य

स्कूलों में संचालित होने वाली कैंटीन और मिड-डे मील से जुड़ी खाद्य व्यवस्था के लिए अब आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य होगा. संबंधित संस्थान या ठेकेदार के पास FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है.

फूड सेफ्टी बोर्ड और सुपरवाइजर की नियुक्ति

हर स्कूल में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा, नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को एक 'फूड सेफ्टी सुपरवाइजर' (Food Safety Supervisor) भी नियुक्त करना होगा.

साल में दो बार होगी खाने की क्वालिटी की जांच

बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए FDA की टीम प्रत्येक स्कूल में साल में कम से कम दो बार औचक निरीक्षण करेगी. गुणवत्ता में कमी या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षकों को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

बच्चों में सही ‘फूड कल्चर’ (Food Culture) विकसित करने के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा. FDA के असिस्टेंट कमिश्नर के स्तर से स्कूलों और शिक्षकों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

सबकी तय होगी जिम्मेदारी

FDA कमिश्नर के अनुसार, बच्चों को सुरक्षित और उचित पोषण वाला भोजन मिले, इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट कमेटी, शिक्षक, शिक्षा विभाग, नगरपालिका और अभिभावकों, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी तय की गई है. FDA का स्पष्ट कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

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