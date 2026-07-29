#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: स्कूलों के बाहर नहीं बिकेगा जंक फूड, FDA सख्त

महाराष्ट्र: स्कूलों के बाहर नहीं बिकेगा जंक फूड, FDA सख्त

Junk Food Bans: महाराष्ट्र FDA ने स्कूलों में बच्चों की सेहत को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब स्कूल परिसर और 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक रहेगी.FSSAI लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 29 Jul 2026 09:54 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत और पोषण को लेकर राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने एक बेहद अहम फैसला लिया है. राज्य में 22 महीने के बच्चे से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 'फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन' (Food Safety and Nutrition) से जुड़ी गाइडलाइन को अब सख्ती से लागू कर दिया गया है. FDA कमिश्नर और IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे ने ‘Safe Food, Safe Drugs, Safe Maharashtra’ मुहिम के तहत इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं.

महाराष्ट्र में करीब 1 लाख 18 हजार स्कूल हैं, जिनमें लगभग दो करोड़ बच्चे पढ़ते हैं. बच्चों के भोजन और पोषण को लेकर वर्ष 2020 में नियम बनाए गए थे, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते इनका पालन नहीं हो रहा था. इसे देखते हुए 27 जुलाई 2026 को एक नया आदेश जारी कर इन नियमों को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया गया है. यह नियम राज्य के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी (एडेड या अनएडेड) स्कूलों के साथ-साथ स्कूल कैंटीन, मिड-डे मील, हॉस्टल और आंगनवाड़ियों पर भी समान रूप से लागू होंगे.

घर पहुंचे अभिजीत दीपके, एंटी पेपर लीक बिल पर कहा, 'जब तक...'

FDA की नई गाइडलाइन के 5 बड़े और प्रमुख फैसले

स्कूल परिसर के अंदर और बाहर 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, शुगर और सॉल्ट (HFSS) वाले खाद्य व पेय पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है. इनमें प्रोसेस्ड फूड, आइसक्रीम, चॉकलेट, मीठे उत्पाद और कोल्ड ड्रिंक्स शामिल हैं.

कैंटीन और मिड-डे मील के लिए FSSAI लाइसेंस अनिवार्य

स्कूलों में संचालित होने वाली कैंटीन और मिड-डे मील से जुड़ी खाद्य व्यवस्था के लिए अब आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य होगा. संबंधित संस्थान या ठेकेदार के पास FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है.

फूड सेफ्टी बोर्ड और सुपरवाइजर की नियुक्ति

हर स्कूल में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा, नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को एक 'फूड सेफ्टी सुपरवाइजर' (Food Safety Supervisor) भी नियुक्त करना होगा.

साल में दो बार होगी खाने की क्वालिटी की जांच

बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए FDA की टीम प्रत्येक स्कूल में साल में कम से कम दो बार औचक निरीक्षण करेगी. गुणवत्ता में कमी या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षकों को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

बच्चों में सही ‘फूड कल्चर’ (Food Culture) विकसित करने के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा. FDA के असिस्टेंट कमिश्नर के स्तर से स्कूलों और शिक्षकों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

सबकी तय होगी जिम्मेदारी

FDA कमिश्नर के अनुसार, बच्चों को सुरक्षित और उचित पोषण वाला भोजन मिले, इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट कमेटी, शिक्षक, शिक्षा विभाग, नगरपालिका और अभिभावकों, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी तय की गई है. FDA का स्पष्ट कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

उद्धव गुट की राहुल गांधी को नसीहत, 'RSS को कोसने की बजाय...'

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 09:54 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: स्कूलों के बाहर नहीं बिकेगा जंक फूड, FDA सख्त
महाराष्ट्र: स्कूलों के बाहर नहीं बिकेगा जंक फूड, FDA सख्त
महाराष्ट्र
मुंबई: 1000 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड गिरफ्तार
मुंबई: 1000 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड गिरफ्तार
महाराष्ट्र
घर पहुंचे अभिजीत दीपके, एंटी पेपर लीक बिल पर कहा, 'जब तक...'
घर पहुंचे अभिजीत दीपके, एंटी पेपर लीक बिल पर कहा, 'जब तक...'
महाराष्ट्र
उद्धव गुट की राहुल गांधी को नसीहत, 'RSS को कोसने की बजाय...'
उद्धव गुट की राहुल गांधी को नसीहत, 'RSS को कोसने की बजाय...'
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
New Maruti Brezza 2026 Price Revealed | ₹7.40 Lakh से शुरू | #maruti #brezza #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किसान आंदोलन के बीच शिवराज ने CM मोहन यादव को लिखी चिट्ठी, क्या कहा?
किसान आंदोलन के बीच शिवराज ने CM मोहन यादव को लिखी चिट्ठी, क्या कहा?
बिहार
NEET आंदोलन: रूस में रहने वाले युवक पर भी FIR, गजब है बिहार पुलिस!
NEET आंदोलन: रूस में रहने वाले युवक पर भी FIR, गजब है बिहार पुलिस!
इंडिया
सिद्धारमैया ने मांगा प्रह्लाद जोशी का इस्तीफा, बोले - 'वह भी...'
सिद्धारमैया ने मांगा प्रह्लाद जोशी का इस्तीफा, बोले - 'वह भी...'
इंडिया
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
क्रिकेट
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
इंडिया
Xप्लेन: राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
विश्व
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget