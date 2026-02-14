महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के एक विवादित बयान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई. दरअसल, सपकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कर दी, जिस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जाहिर की और उनके बयान की कड़ी निंदा की.

'वोटों के लालच में कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र सहन नहीं करेगा'- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दरअसल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने अपने एक बयान में कहा था कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहादुरी और आजादी का विचार दिया, उसी प्रकार टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया. उनके अनुसार, टीपू सुल्तान को भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए.

इस बयान के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान निंदनीय है. उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की रक्षा और जनता की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया, जबकि टीपू सुल्तान को लेकर इतिहास में कई विवादित चीजें मौजूद हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे वोटों के लालच में कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र इसको सहन नहीं करेगा.

मालेगांव में डिप्टी मेयर के ऑफिस में भी मिली टीपू सुल्तान की फोटो

महाराष्ट्र के मालेगांव में भी टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिप्टी मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो लगाए गई थी. जिस पर शहर के कई संगठनों और नेताओं ने विरोध जताया. जिसके बाद शिवसेना समेत कई हिंदुत्व संगठनों और कुछ कॉर्पोरेटर्स भी मामले पर नाराजगी जताने लगे, जिस वजह से प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और फोटो हटा दी गई.

विरोध कर रहें संगठनों का कहना है कि एक सरकारी दफ्तर में ऐसी तस्वीरें लगाना ठीक नहीं है. जिसके बाद म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने फोटो हटाने का आदेश दे दिया. प्रशासन का कहना है कि विवाद से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है.