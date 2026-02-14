Maharashtra: खेत में काम कर रहे पति की जान बचाई, खुद करंट की चपेट में आकर हुई पत्नी की मौत

Nashik News: महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर तालुका के शिंदेवाड़ी गांव में एक महिला ने अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी. 38 साल की छाया दीपक खाडे ने बिजली के झटके से पीड़ित पति को मौत के मुंह से बाहर निकाला, लेकिन खुद बिजली के प्रवाह में फंसकर अपनी जान गंवा दी. इस घटना से पूरे इलाके में मातम छा गया है.

42 साल के दीपक खाडे शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे खेत में कुएं पर फसलों को पानी देने गए थे. इस दौरान बिजली पंप शुरू करने के लिए उन्होंने बिजली के बक्से पर बटन दबाया, तभी उन्हें अचानक बिजली का तेज झटका लगा, जिसके बाद छाया खाडे बिना एक पल की देरी किए दौड़कर वहां पहुंचीं. उन्होंने पति को जोर से धक्का देकर बिजली के संपर्क से दूर कर दिया. इससे दीपक खाडे एक बड़े संकट से बच गए, लेकिन छाया खुद बिजली के प्रवाह के घेरे में फंस गईं.

महिला को अस्पताल में मृत घोषित किया

गंभीर हालत में छाया खाडे को तुरंत सिन्नर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना की पुलिस में आकस्मिक मौत के रूप में दर्ज की गई है और आगे की जांच चल रही है. ग्रामीणों के मुताबिक, छाया खाडे बहुत ही परिवार के प्रति समर्पित और मिलनसार स्वभाव की थीं. उनकी मौत से पूरा गांव दुख व्यक्त कर रहा है.

12वीं में पढ़ती है बेटी

छाया खाडे के परिवार में पति, सास-ससुर, बेटी और बेटा हैं. उनकी बेटी बारहवीं क्लास में पढ़ रही है और इस समय उसकी परीक्षा चल रही है. ऐसे संवेदनशील समय में मां की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

यह भी पढ़ें -

उद्धव-राज ठाकरे की पार्टी में सबकुछ ठीक नहीं! MNS का बड़ा हमला, 'BJP का समर्थन करने के लिए...'