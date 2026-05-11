सोने की खरीद टालने की PM मोदी की अपील पर सर्राफा व्यापारी बोले, 'प्रधानमंत्री की बात से हम...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकट के बीच कहा कि सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है. उन्होंने देश के लोगों से अपील की कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें. पीएम मोदी की इस अपील पर सर्राफा व्यापारियों की प्रतिक्रिया सामने आई है.

देश के लिए नुकसान सहन करना पड़ेगा- व्यापारी

मुंबई के कुमार जैन नाम के सर्राफा व्यापारी ने कहते हैं, "हम प्रधानमंत्री की बात से बिल्कुल सहमत हैं. सोना 800-900 टन हिंदुस्तान में आता है. कहीं न कहीं सामने डॉलर से पेमेंट करना पड़ता है. डॉलर आज 97 का भाव हो चुका है. एक बहुत बड़ी तेजी आई हुई है. हम भी कस्टमर से अपील करेंगे कि शादी में जितनी जरूरत हो उतना ही सोना खरीदें. उससे ज्यादा सोना न खरीदें. नुकसान तो होगा लेकिन हमें देश के लिए नुकसान सहन करना पड़ेगा."

Mumbai, Maharashtra: On PM Modi urging citizens to save fuel and avoid gold purchases, Kumar Jain, Bullion Trader says, ''The government has appealed not to buy gold for a year. Because gold comes in India in 800-900 tonnes and has to be paid in dollars. The dollar is now at the… pic.twitter.com/nfReCwfMOk — IANS (@ians_india) May 11, 2026

हम प्रधानंमत्री के सलाह की सराहना करते हैं- ट्रेडर

मुंबई के एक और व्यापारी ने कहा, "पंतप्रधान ने जो अपील की है वो बहुत सही अपील की है. जियो पॉलिटिकल स्थिति को देखते हुए ये आज की बहुत बड़ी जरूरत है. क्योंकि अपना रुपया काफी समय से नीचे गिरता जा रहा है. हम पूरी तरह प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं. राष्ट्रहित में ये कदम सही उठाया गया है. हमारे बिजनेस का नुकसान तो बहुत होगा, कारीगर को नुकसान होगा लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सर्वोपरि है. हम प्रधानंमत्री के सलाह की सराहना करते हैं."

PM मोदी ने की अपील तो प्रियंका चतुर्वेदी ने जारी किया वीडियो, 'क्या सरकार हमें...'

Mumbai, Maharashtra: On PM Modi urging citizens to save fuel and avoid gold purchases, A trader says, ''The Prime Minister's appeal is very right. Considering the geopolitical situation, it is very important. Because our money has been falling down for a long time. To stop this,… pic.twitter.com/QmRYegnUIX — IANS (@ians_india) May 11, 2026

महिलाओं से ज्यादा इन्वेस्टर खरीदते हैं सोना- ट्रेडर

यूपी के कानपुर के एक ट्रेडर ने कहा, "पीएम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हैं. मोदी जी ने कहा है कि सोना मत खरीदें एक साल तक, उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि जिंदगी भर मत खरीदें. उन्होंने सोच समझकर कुछ कहा होगा. जिनके घर में शादी है वो तो थोड़ा बहुत खरीदते रहेंगे. महिलाओं से ज्यादा इन्वेस्टर ज्यादा सोना खरीदते हैं इसलिए दाम में बढ़ोतरी होती है."

Kanpur, Uttar Pradesh: On PM Modi urging citizens to save fuel and avoid gold purchases, a trader says, ''Modi ji is trying to strengthen the economy of the country. Modi ji has said not to buy gold for a year. He has not said not to buy it for a lifetime. He must have thought… pic.twitter.com/D02hZyduV7 — IANS (@ians_india) May 11, 2026

देश के लोगों से PM मोदी की 7 अपील

जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें

एक साल के लिए विदेश यात्रा से बचें

विदेशी उत्पादों का आयात और उपयोग कम करें और स्वदेशी अपनाएं

प्राकृतिक खेती तरफ बढ़ें, फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम करें

खाने के तेल के उपयोग में कटौती करें

पेट्रोल-डीजल की खपत कर करें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें

एक साल के लिए सोना खरीदने से बचे

राहुल गांधी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा- वो सियासत के रिजेक्टेड माल हैं