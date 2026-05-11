PM मोदी ने की अपील तो प्रियंका चतुर्वेदी ने जारी किया वीडियो, 'क्या सरकार हमें...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देशभर में सियासत तेज हो गई है. इस बीच उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने वीडियो जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जैसे ही इलेक्शन कैंपेन खत्म हुआ, दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हुई, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए. ये भी आश्वासन दिया गया था कि सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में है. उन्होंने सवाल पूछा कि ये सबकुछ देश की जनता करेगी, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है. अचानक से जनता को ये कहना, पैनिक वाली स्थिति स्टॉक मार्केट में देखी जा रही है. आपने अपील की है तो जनता तो कोशिश कर ही लेगी लेकिन हमारी सरकार क्या कोशिश करेगी? क्या सरकार हमें आश्वासन दे सकती है कि जो ये वीवीआईपी मूवमेंट हैं, वो सब खत्म होगा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद कहा, ''28 फरवरी को ईरान और अमेरिका का युद्ध छिड़ा था, आज 11 मई हो चुके हैं. 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो हैं वो हमारे देश की 80 फीसदी से ज्यादा एनर्जी सिक्योरिटी रिलीज हैं, वो विदेशों से आता है. गैस सिलेंडर को लेकर हमें कहा गया था कि ऑल मार्केटिंग कंपनी एक्साइज ड्यूटी ये सब कम करके ये जो भी उतार चढ़ाव हैं उसे हैंडल कर लेंगी और उसका खामियाजा जनता को नहीं भुगतना पड़ेगा.''

'इलेक्शन खत्म होते ही LPG के दाम बढ़ा दिए गए'

उन्होंने आगे कहा, ''दो महीने चुनावी कैंपेन में व्यस्त पूरी सरकार साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके पश्चिम बंगाल में एक सरकार को हटाकर बीजेपी की सरकार बनाई है. तब तक किसी भी तरीके के दाम बढ़ने की बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन कैंपेन खत्म हुआ, दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हुई, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए. इस दो महीने के बीच में काफी सारी कंपनी जो गैस पर निर्भर थी, उनको शट डाउन करना पड़ा. आपको याद होगा नोएडा में भी भारी संख्या में प्रदर्शन हुए थे. यहां प्रदर्शन हिंसक भी हो गया था. सरकार ने कहा कि हमारे कंट्रोल में सबकुछ है और कोई दिक्कत नहीं है.''

क्या मंत्रियों के काफिले पर रोक लगेगी- प्रियंका चतुर्वेदी

शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा, ''पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को ये कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करें, कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करें, स्वदेशी वस्तु इस्तेमाल कीजिए, सोना कम खरीदिए, कार पूलिंग कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें और विदेश यात्रा फिलहाल बंद कर दें, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम कीजिए. मैं तो बस ये पूछना चाहती हूं कि ये सबकुछ देश की जनता करेगी, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है. सरकार की जो सांसद हैं, विधायक हैं, सीएम हैं, वीवीआईपी कल्चर से इनको पहले तकलीफ थी लेकिन इनके शासन में सबसे ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट है. मंत्रियों के साथ बड़े-बड़े काफिले चलते हैं. क्या इन पर रोक लगेगी?''

राहुल गांधी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा- वो सियासत के रिजेक्टेड माल हैं

क्या वीवीआईपी मूवमेंट खत्म होगा?- प्रियंका चतुर्वेदी

उन्होंने कहा, ''चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में जो रैलियां हो रही थीं, उसमें जो जनता आ रही थी, वो कहां से आ रही थी, बसों का इस्तेमाल करके, गाड़ियों का इस्तेमाल करके आ रही थी. टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके ये रैलियां हो रही थीं. शपथग्रहण समारोह में 21 मुख्यमंत्री आए हुए थे. ये लोग प्राइवेट जेट से आए, कमर्शियल प्लेन से आए. तो क्या उसमें कटौती की जाएगी? क्या सरकार आश्वासन दे सकती है कि जो ये वीवीआईपी मूवमेंट हैं, वो सब खत्म होगा? क्या ये बड़ी चुनावी रैलियां होती हैं, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी?''

सारी बातें सभी पर लागू हो तो कितना अच्छा होगा- प्रियंका चतुर्वेदी

प्रियंका चतुर्वेदी ने याद दिलाते हुए कहा, ''12 मई को हिमंत बिस्वा सरमा जी का शपथ ग्रहण समारोह है. क्या सरकार हमें आश्वस्त करेगी कि जो बड़ा जमावड़ा लगता है, सभी तरफ से देश भर के लोग आते हैं, अलायंस पार्टनर के नेता, इनके मुख्यमंत्री आते हैं. इन पर रोक लगेगी. जिस तरह से आम लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की नसीहत दी जा रही है, क्या ये गर्वनर हाउस के कमरे में बैठकर शपथग्रहण करेंगे? ये सारी बातें सभी पर लागू हो तो कितना अच्छा होगा.''

10 मई को एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने की अपील

पेट्रोल-डीजल बचाएं

मेट्रो, इलेक्ट्रिक वाहन से चलें

कार पूल करने की कोशिश करें

वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग करें

विदेशी टूर, शादियों को टालें

एक साल तक सोना ना खरीदें

खाने के तेल में कटौती करें

केमिकल खाद की खपत आधी करें

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, मंबई पुलिस ने बॉडीगार्ड कॉन्स्टेबल को किया बर्खास्त