नालासोपारा में बारिश के बीच अचानक गिरी गणेश मूर्ति, 4 भक्त दबे

नालासोपारा पश्चिम के यशवंत गौरव इलाके में शनिवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब गणेश मूर्ति अचानक नीचे गिर गई. बताया जा रहा है कि हादसा शाम करीब 6 बजे हुआ. इस दौरान गणेश मंडल के चार लोग मूर्ति के नीचे दब गए. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के मुताबिक, गणेश मूर्ति को एक कारखाने से गणेश मंडल के स्थान पर ले जाया जा रहा था. इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई. मूर्ति को बारिश से बचाने के लिए कुछ लोग उस पर प्लास्टिक डालने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान संतुलन बिगड़ गया और भारी मूर्ति अचानक नीचे गिर गई.

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मूर्ति के नीचे दबे दिखे चार लोग

मूर्ति गिरने के बाद वहां मौजूद चार गणेश भक्त उसके नीचे दब गए. हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में मूर्ति के गिरने के बाद कुछ लोग उसके नीचे दबे हुए नजर आ रहे हैं. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई.

स्थानीय लोगों ने मिलकर उठाई मूर्ति

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिया. लोगों ने मिलकर गणेश मूर्ति को उठाया और उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

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इसके बाद गणेश मूर्ति को सुरक्षित रूप से उठाकर मंडल के स्थान पर ले जाया गया. हादसे के बावजूद मूर्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा. घटना के बाद मंडल के सदस्यों ने राहत की सांस ली. मौके पर मौजूद लोगों ने भी मूर्ति को सुरक्षित देख खुशी जताई और स्थिति को सामान्य करने में सहयोग किया.

अचानक हुई बारिश और मूर्ति को ढकने की कोशिश के दौरान हुए इस हादसे से कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. हालांकि, स्थानीय लोगों की तत्परता से स्थिति जल्द संभाल ली गई.