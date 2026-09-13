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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनालासोपारा में बारिश के बीच अचानक गिरी गणेश मूर्ति, 4 भक्त दबे

नालासोपारा में बारिश के बीच अचानक गिरी गणेश मूर्ति, 4 भक्त दबे

नालासोपारा में बारिश के बीच गणेश मूर्ति गिरने से 4 भक्त दब गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 13 Sep 2026 09:23 AM (IST)
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नालासोपारा पश्चिम के यशवंत गौरव इलाके में  शनिवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब गणेश मूर्ति अचानक नीचे गिर गई. बताया जा रहा है कि हादसा शाम करीब 6 बजे हुआ. इस दौरान गणेश मंडल के चार लोग मूर्ति के नीचे दब गए. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के मुताबिक, गणेश मूर्ति को एक कारखाने से गणेश मंडल के स्थान पर ले जाया जा रहा था. इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई. मूर्ति को बारिश से बचाने के लिए कुछ लोग उस पर प्लास्टिक डालने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान संतुलन बिगड़ गया और भारी मूर्ति अचानक नीचे गिर गई.

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मूर्ति के नीचे दबे दिखे चार लोग

मूर्ति गिरने के बाद वहां मौजूद चार गणेश भक्त उसके नीचे दब गए. हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में मूर्ति के गिरने के बाद कुछ लोग उसके नीचे दबे हुए नजर आ रहे हैं. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई.

स्थानीय लोगों ने मिलकर उठाई मूर्ति

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिया. लोगों ने मिलकर गणेश मूर्ति को उठाया और उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

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इसके बाद गणेश मूर्ति को सुरक्षित रूप से उठाकर मंडल के स्थान पर ले जाया गया. हादसे के बावजूद मूर्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा. घटना के बाद मंडल के सदस्यों ने राहत की सांस ली. मौके पर मौजूद लोगों ने भी मूर्ति को सुरक्षित देख खुशी जताई और स्थिति को सामान्य करने में सहयोग किया.

अचानक हुई बारिश और मूर्ति को ढकने की कोशिश के दौरान हुए इस हादसे से कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. हालांकि, स्थानीय लोगों की तत्परता से स्थिति जल्द संभाल ली गई.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Nalasopara News
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