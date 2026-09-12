'ईरान के राष्ट्रपति शेर, बाकी सब व्यापारी', किस पर बरसे संजय राउत?

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने भारत-चीन संबंधों और ईरान के राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को शेर कहा तो साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन के राष्ट्रपति के सामने लद्दाख और गलवान का मुद्दा मजबूती से उठाने की मांग की. राउत ने ईरान की तुलना चीन और अमेरिका से करते हुए ईरानी नेतृत्व की जमकर तारीफ की.

राउत ने कहा कि पीएम मोदी को भारत आ रहे चीन के राष्ट्रपति से साफ शब्दों में कहना चाहिए कि चीन सबसे पहले लद्दाख और गलवान के उन इलाकों से पीछे हटे, जहां उसने कथित तौर पर घुसपैठ की है. उन्होंने भारत की जमीन वापस करने की मांग भी रखी.

यह भी पढ़ें- गणेश उत्सव में शराबबंदी पर हाईकोर्ट सख्त, पुणे में बिक्री पर 2 दिन रोक

बातचीत के बावजूद रिश्तों में सुधार नहीं

राउत ने भारत-चीन के बीच हुई बातचीत पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में दोनों देशों के बीच बातचीत के 25 दौर हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद रिश्तों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि बातचीत के साथ जमीन पर भी ठोस बदलाव दिखना चाहिए.

#WATCH | Mumbai: On India-China relations, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "PM Modi ought to clearly tell the President of China visiting India to first withdraw from the areas in Ladakh and Galwan where they have intruded, and return our land to us. There have been 25… pic.twitter.com/KqQZ9h5wxP — ANI (@ANI) September 12, 2026

ईरानी राष्ट्रपति की तारीफ

ईरान के राष्ट्रपति के दौरे को संजय राउत ने बेहद अहम बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को दिल्ली में “शेर की तरह” आते देखा. राउत के मुताबिक, ईरान ने इजरायल और अमेरिका के सामने अपनी ताकत, जज्बा और आत्मसम्मान दिखाया है.

चीन-अमेरिका को बताया व्यापारी

संजय राउत ने कहा कि वह ईरान के राष्ट्रपति को शेर मानते हैं. इसके साथ ही उन्होंने चीन और अमेरिका पर टिप्पणी करते हुए दोनों देशों को “व्यापारी” बताया. राउत ने कहा कि चीन भी व्यापारी है और अमेरिका भी व्यापारी है. उनके बयान को भारत की विदेश नीति और चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें- मुंबई में मनोज जरांगे के आंदोलन की तैयारी, आज समर्थकों के साथ मंथन