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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ईरान के राष्ट्रपति शेर, बाकी सब व्यापारी', किस पर बरसे संजय राउत?

'ईरान के राष्ट्रपति शेर, बाकी सब व्यापारी', किस पर बरसे संजय राउत?

संजय राउत ने चीन से लद्दाख-गलवान की जमीन लौटाने की मांग की. ईरान के राष्ट्रपति को शेर बताते हुए कहा कि चीन और अमेरिका व्यापारी हैं. भारत-चीन बातचीत पर भी सवाल उठाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Sep 2026 01:59 PM (IST)
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शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने भारत-चीन संबंधों और ईरान के राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को शेर कहा तो साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन के राष्ट्रपति के सामने लद्दाख और गलवान का मुद्दा मजबूती से उठाने की मांग की. राउत ने ईरान की तुलना चीन और अमेरिका से करते हुए ईरानी नेतृत्व की जमकर तारीफ की.

राउत ने कहा कि पीएम मोदी को भारत आ रहे चीन के राष्ट्रपति से साफ शब्दों में कहना चाहिए कि चीन सबसे पहले लद्दाख और गलवान के उन इलाकों से पीछे हटे, जहां उसने कथित तौर पर घुसपैठ की है. उन्होंने भारत की जमीन वापस करने की मांग भी रखी.

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बातचीत के बावजूद रिश्तों में सुधार नहीं

राउत ने भारत-चीन के बीच हुई बातचीत पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में दोनों देशों के बीच बातचीत के 25 दौर हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद रिश्तों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि बातचीत के साथ जमीन पर भी ठोस बदलाव दिखना चाहिए.

ईरानी राष्ट्रपति की तारीफ

ईरान के राष्ट्रपति के दौरे को संजय राउत ने बेहद अहम बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को दिल्ली में “शेर की तरह” आते देखा. राउत के मुताबिक, ईरान ने इजरायल और अमेरिका के सामने अपनी ताकत, जज्बा और आत्मसम्मान दिखाया है.

चीन-अमेरिका को बताया व्यापारी

संजय राउत ने कहा कि वह ईरान के राष्ट्रपति को शेर मानते हैं. इसके साथ ही उन्होंने चीन और अमेरिका पर टिप्पणी करते हुए दोनों देशों को “व्यापारी” बताया. राउत ने कहा कि चीन भी व्यापारी है और अमेरिका भी व्यापारी है. उनके बयान को भारत की विदेश नीति और चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 12 Sep 2026 01:59 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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