हथिनी माधुरी की कोल्हापुर के नंदनी मठ में वापसी, हुआ भव्य स्वागत

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के शिरोल तालुका स्थित नंदनी मठ में शनिवार (12 सितंबर) को उस वक्त माहौल भावुक हो गया, जब 13 महीने बाद माधुरी हाथी अपने घर वापस लौटी. माधुरी के लौटने की खुशी में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग जुटे और फूलों की बारिश कर उसका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान पूरा इलाका खुशी और उत्साह से भर गया.

माधुरी पिछले 13 महीनों से गुजरात के वंतारा में थी. कोर्ट की प्रक्रिया और हाई पावर कमेटी के आदेश के बाद उसे वापस नंदनी मठ लाने का रास्ता साफ हुआ. इसके बाद वंतारा की टीम माधुरी को लेकर कोल्हापुर पहुंची. टीम के साथ वंतारा के CEO विवान कार्णिक भी मौजूद रहे.

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रास्ते भर माधुरी पर बरसाए गए फूल

माधुरी की वापसी के दौरान लोगों ने जगह-जगह उसका स्वागत किया. यात्रा के दौरान उस पर बड़े पैमाने पर फूल बरसाए गए. नंदनी मठ परिसर में भी माधुरी के स्वागत के लिए खास रंगोली बनाई गई थी. वहीं, नंदनी इलाके में अनंत अंबानी को धन्यवाद देने वाले होर्डिंग भी लगाए गए थे.

जैसे ही माधुरी नंदनी पहुंची, वहां मौजूद हजारों लोगों ने फूलों की बारिश कर उसका स्वागत किया. लोगों के चेहरों पर अपनी प्यारी माधुरी के घर लौटने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी. कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और उसके स्वागत में गुलाब के फूल भी बिखेरे.

13 महीने पुरानी याद ने किया भावुक

माधुरी की वापसी के साथ उसकी 13 महीने पुरानी विदाई की याद भी ताजा हो गई. जब वह नंदनी मठ से वंतारा जा रही थी, तब गांव वालों ने उसे फल दिए थे. बताया गया कि माधुरी ने उस समय फल नहीं खाए थे और उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए थे.

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अब जब माधुरी अपने नए घर पहुंची तो माहौल बिल्कुल अलग था. घर पहुंचते ही उसने वहां रखे फल और गन्ने खाए. माधुरी को खाते देखकर वहां मौजूद लोगों की खुशी और बढ़ गई. लंबे इंतजार के बाद अपनी माधुरी को वापस पाकर नंदनी के लोगों के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहा.