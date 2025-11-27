Video: पोते संग टहल रही थीं पूर्व विधायक, कार ने मारी जोरदार टक्कर, नासिक का वीडियो वायरल

Nashik News: महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसे दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसे देख आप सहम जाएंगे. यहां शिवसेना की पूर्व विधायक निर्मला गावित अपने घर के पास पोते के साथ टहल रही थीं. तभी अचानक पीछे से तेज रफ्तार में आती एक कार ने उन्हें जोर से टक्कर मार दी. इस दर्दनाक घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

टक्कर के बाद दूर जाकर गिरती हैं पूर्व विधायक

नासिक के इगतपुरी क्षेत्र से पूर्व शिवसेना विधायक रही निर्मला गावित सोमवार की शाम अपने घर के पास रोज की तरह टहल रही थीं. उनके साथ उनका पोता भी था. सड़क किनारे दोनों आराम से चलते दिखाई देते हैं. तभी अचानक पीछे से एक कार तेज गति से आती है और सीधे निर्मला को पीछे से टक्कर मार देती है और वह दूर जाकर गिरती हैं.

A chilling CCTV clip has triggered outrage in #Nashik after former #ShivSena MLA #NirmalaGavit was mown down by a four-wheeler from behind while taking an evening walk near her home with her grandson. pic.twitter.com/CFrnDJVJvi — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) November 26, 2025

CCTV फुटेज में साफ दिखाई देता है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि निर्मला कई फीट आगे जाकर गिर गईं. हादसे के बाद उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें ICU में भर्ती किया गया है. उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है.

24 घंटे के बाद भी ड्राइवर लापता

यह वीडियो सामने आते ही पूरे नासिक में सनसनी फैल गई. राजनैतिक हलकों में भी इस घटना ने हलचल मचा दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि टक्कर मारने वाला ड्राइवर 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी लापता है.

परिवार और स्थानीय लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जिस कार ने इतनी बड़ी दुर्घटना की, उसका ड्राइवर अब तक पकड़ में क्यों नहीं आया. पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर वाहन की पहचान की जा रही है और ड्राइवर को जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा. फिलहाल पूरा मामला गंभीरता से जांच में है.